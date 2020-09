TV 2-ekspert kalte Norges prestasjon skremmende - slik svarer Lagerbäck

Se sammendrag i vinduet øverst!

Nations League, Norge-Østerrike 1-2

Norge tapte 1-2 hjemme for Østerrike fredag, og dermed er en fire år gammel ubeseiret rekke på Ullevaal omme.

Oppgjøret var viktig for den inneværende Nations League-gruppen, men fungerer også som en pekepinn inn mot den helt avgjørende norske EM-playoffen mot Serbia 8. oktober.

– Det var urovekkende med tanke på at dette var siste test på Ullevaal før Serbia-kampen. Det var veldig skremmende å se hvor svake Norge var. Man kan reagere på to ulike vis etter en slik prestasjon. Man kan virkelig ta tak i seg selv, eller grave seg ned. Vi får håpe de virkelig tar tak i seg selv nå, sa TV 2-ekspert Erik Huseklepp etter kampslutt.

Konfrontert med disse uttalelsene, og hvorvidt han har en beskjed til det norske folk om «skremmende svake Norge», svarer en «en kamp om gangen-orientert» Lars Lagerbäck på TV 2s spørsmål på pressekonferansen etter kampslutt.

– Det påvirker ikke på annet vis enn i så fall inn mot mandagens kamp. Dette kommer spillerne seg til å komme seg bra fra. Vi kommer til å rette opp de taktiske feilene vi gjorde, med dårlig forsvarsspill og sånn. Jeg tror ikke dette tapet på det viset påvirker noe inn mot Serbia-kampen, men den kan benyttes som en vekkerklokke inn mot Serbia også, sier landslagssjefen.

Bekymret Mathisen har flere spørsmål

Oppgjøret Lagerbäck refererer til som umiddelbar revansjemulighet er Nord-Irland i det TV 2-sendte oppgjøret i Belfast mandag kveld. Tap der, så kan muligheten for gruppeseier på Nations League-nivå B være omme allerede omtrent før det hele har startet, men akkurat det aspektet er ikke det viktigste om en skal tro Jesper Mathisen.

– Dette er det svakeste jeg har sett fra Norge på lang, lang tid. Måten vi taper kampen på er altfor, altfor dårlig. Det er et faresignal, fordi Serbia kommer hit om en måned og den kampen er så ekstremt viktig. Sammenlignet med hva vi gjør rundt kampen mot Serbia bryr jeg meg personlig lite om hva vi gjør i dette Nations League-gruppespillet, sier Mathisen.

TV 2s ekspert bekrefter at han er bekymret før Norges viktigste landskamp på mange går av stabelen i oktober, og peker på klare svakheter i det norske laget.

– Det er jeg så absolutt. Hvor er kantspillet, hvor er backspillet i dag? Vi vet også at Berge og Henriksen har fungert godt sammen på den sentrale midtbanen. Det er nok de to som kommer til å starte mot Serbia når det virkelig gjelder. I dag fikk Thorsby og Normann prøve seg, og de var ikke gode. Johansen var like god som han pleier å være ute på kanten. Helt, helt fryktelig. Så Lagerbäck har noen plasser han må finne frem til. Hvem skal spille hvor? spør Mathisen retorisk.

Lagerbäck: – Denne kampen er nesten like viktig som Serbia-kampen

Lagerbäck uttalte etter kampslutt at det var vanskelig å forklare hvorfor laget hans havnet i situasjonen de gjorde, men erkjente at et passivt og lite samlet norsk landslag fremstod som det dårligste laget, i hvert fall den første timen. Lagerbäck var altså også klar på at man kan bruke fredagens opplevelse som en vekkerklokke.

– Hvor glad er du for at det var Østerrike som stod på motsatt halvdel i dag og at dette ikke var den Serbia-kampen som vi har ventet så lenge på?

– Akkurat nå er jeg bare mest sur for at vi har spilt en så dårlig kamp og tapt. Jeg synes denne kampen er nesten like viktig som Serbia-kampen. Om jeg skal bytte dette tapet mot en seier mot Serbia, er det en bra trøst, det kan jeg si. Men det gjør ikke noe med hva jeg føler om denne kampen, sier Lagerbäck til TV 2.

Almenning Jarstein mener de ikke er blitt dårligere

Landslagsveteran - og banens beste - Rune Almenning Jarstein - vil heller ikke være med på at Østerrike-preastasjonen er utslagsgivende inn mot det som skal skje inn mot den viktige veien mot EM.

– Tror du mange fikk en «wake up-call» i dag med tanke på hvor landet ligger i internasjonal toppfotball?

– Jeg føler at vi har vist over tid at vi har tatt store steg og spilt mye bra kamper. I dag var det et lite tilbakesteg med tanke på hvordan vi har spilt selv, men det betyr ikke at vi er blitt noe dårligere. Vi har kamp på mandag som vi kan ta revansje i. I garderoben så var det veldig laber stemning. Vi er veldig skuffet over det vi viste utpå her i dag. Jeg kjenner selv at jeg er veldig giret på ny kamp allerede, og det vet jeg alle de andre er også, sier landslagskeeperen.

I motstandernes leir var man åpenbart mer fornøyd med tingenes tilstand, og østerrikernes landslagssjef Franco Foda ville ikke være med på at det nødvendigvis var Norge som gjorde en veldig svak opptreden på Ullevaal-gresset fredag.

– Norge har et bra lag, og har ikke tapt her på fire år, så det handler ikke om det. Men mitt lag var veldig bra. Vi hindret Norge i å bruke sine styrker og sin plan. Vi hindret dem i å spille sitt spill, sier tyskeren.

Østerrikerne bemerket at Ødegaard manglet: – Det var tydelig

Foda ledet selv det østerrikske laget til EM på første forsøk, og svarer positivt på TV 2s spørsmål vedrørende det norske mannskapets muligheter for også å kvalifisere seg for et mesterskap igjen for første gang siden 2000.

– Ja. Absolutt. Det norske laget er alltid veldig godt organisert og kompakt defensivt. Men nå var det tydelig at de manglet en spiller som Martin Ødegaard, som åpenbart har individuell klasse, og også en Selnæs som vanligvis spiller. Det var såvidt de ikke kvalifiserte seg nå sist, og jeg tror absolutt at Norge har mulighet til det, sier Foda.

Den første av to nøkler til det heter Serbia i semifinalen i EM-playoffen i oktober. Der er TV 2s ekspert enig med Østerrike-sjefen, for en viktig brikke manglet åpenbart på Ullevaal fredag kveld. Nå ber Jesper Mathisen hele landet krysse alt de har for at man i Madrid klarer å behandle Norges viktigste kne den neste måneden.

–Vi har et ungt og spennende lag, men vi ser i dag at vi er avhengig av å ha med de beste av de beste. La oss krysse fingrene for at Martin Ødegaards kne fikser seg til kampen i oktober, for han blir en veldig viktig spiller i dette oppgjøret, sier TV 2s ekspert.

PS! Østerrike er nummer 26 på FIFA-rankingen, der Norge er nummer 44. Oktober-motstander Serbia er nummer 29.

