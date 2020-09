Irritert Sørloth: – Spør om noe annet

Alexander Sørloth har bøttet inn mål i Tyrkia det siste året, men Trabzonspor-spissen ble henvist til benken fra start mot Østerrike.

Da Sørloth kom inn på stillingen 0-2 etter 64 minutters spill, var det med på å sette fyr på det norske laget. Ikke lenge etter at Sørloth kom på banen, satte han fint opp Erling Braut Haaland til 1-2-reduseringen.

– Det tar to minutter fra du blir byttet inn til du serverer Erling Braut Haaland. Kom du inn for sent?

– Det er klassisk journalistspørsmål. Det er Lars som bestemmer, og jeg forholder meg til det, svarer Sørloth til TV 2 etter 1-2-tapet.

– Var det skuffende at du ikke fikk mer enn en halvtime?

– Du prøver igjen, men du får ikke noe svar av meg på det. Spør om noe annet.

– Hva synes du om innhoppet ditt, da?

– Jeg synes det var godt.

– Hva er du fornøyd med?

– Jeg er fornøyd med at jeg gjør en god jobb og får en assist.

Drillo mener Sørloth burde startet

Tidligere landslagssjef Egil Olsen ville sett Sørloth fra start.

– Jeg syntes vi manglet muligheten til å variere angrepsspillet mer enn det vi gjorde. I etterpåklokskapens ånd tror jeg det ville vært en fordel å starte med Sørloth, for da hadde vi hatt muligheten tidligere til å slå tidligere og mer langt når Østerrike presset høyt. Det ble et sceneskifte da han kom innpå. Det er naturligvis ikke bare fordi han kom inn, for vi lå under 0-2 og måtte risikere, men Norge fikk mer å spille på, sier Drillo til TV 2.

Mandag skal Norge møte Nord-Irland på bortebane.

– Det er ingen tvil om at Sørloth la inn en veldig god søknad til å starte med sitt innhopp, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– På bakgrunn av hva vi ser i dag, var det en test på formen til de ulike spissene. Sørloth virket friskere enn King, som virket litt rusten. Haaland virket ikke rusten. Han var ikke så involvert, men det han gjorde var veldig bra, følger Erik Huseklepp opp.

– Lars legger ikke opp til 4-3-3

Joshua King var skuffet etter kampen, og påpekte at flere spillere ikke hadde spilt kamp på flere uker. Bournemouth-spissen har trent i Norge siden Premier League-avslutningen med hans nedrykksklare klubb.

– Vi har tre gode spisser når alle er i form, men jeg tror ikke Lars legger opp til et 4-3-3-lag, sier King til TV 2.

Jeg synes alle tre jobber bra i lag. Vi har en god tone, og uansett hvem som spiller, skal vi lage farligheter, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

Lagerbäck forklarer at King-byttet utelukkende var på grunn av den fysiske forfatningen til spilleren.

– Josh var usikker lenge på hvor lenge han kom til å holde, og vi ville ikke risikere noe, sier Lagerbäck til TV 2.