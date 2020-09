Premier League-kaptein raser etter salg av stortalent

West Bromwich hadde kantspilleren på lån forrige sesong. Da scoret han åtte mål og slo seks målgivende pasninger, og bidro med det sterkt til at klubben rykket opp til Premier League.

Fredag kveld ble det bekreftet at klubben har hentet ham på permanent basis fra West Ham. Det fikk West Ham-kaptein Mark Noble til å heve øyenbrynene.

– Som kaptein for denne klubben er jeg skuffet, sint og trist for at Grady har dratt. Strålende gutt med en stor fremtid, skrev Noble på Twitter like etter bekreftelsen.

As captain of this football club I’m gutted, angry and sad that Grady has left, great kid with a great future!!!!! https://t.co/oNPPEp8Pt6 — MARK NOBLE (@Noble16Mark) September 4, 2020

Ifølge The Guardian betaler West Bromwich 18 millioner pund inkludert tilleggsklausuler for 22-åringen. Det tilsvarer 213 millioner kroner.

Diangana står oppført med 21 førstelagskamper for West Ham. I 2018/19-sesongen fikk han 17 Premier League-kamper, hvor seks av dem var fra start. Han har også aldersbestemte landskamper for England.

I forbindelse med at han presenteres som West Bromwich-spiller, understreker Diangana at det er tungt å forlate klubben han hadde spilt for i ti år.

– Før forrige sesong var West Ham det eneste jeg kjente til. Og jeg er sikker på at folk vil forstå at det føltes litt trist å forlate dem. Men da jeg kunne komme hit etter sesongen jeg nettopp erfarte, var det ikke noe nerver rundt det i det hele tatt, sier Diangana.