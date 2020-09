Haalands første landslagsmål var ikke nok på skuffende norsk kveld

Norge - Østerrike 1-2

Norge gikk på et skuffende 1-2-tap for Østerrike i Nations League-åpningen hjemme på Ullevaal fredag kveld.

Det var Lars Lagerbäcks første hjemmetap som Norges landslagssjef.

– 60 minutter var veldig dårlig. Det var litt bedre siste 30, men det var ingen bra kamp fra vår side. Det er ikke slik et norsk landslag skal opptre, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

Det norske landslaget så sjanseløse ut i én time mot Østerrike og lå under 0-2 etter scoringer av Michael Gregoritsch og Mattias Gestranius.

Da Alexander Sørloth ble byttet inn for Joshua King, ble det fart på Norge. Det tok ikke mange minuttene før han med et nydelig innlegg satte opp Erling Braut Haaland, som styrte inn sitt første landslagsmål.

Norge satte østerrikerne under press mot slutten av oppgjøret. Med få minutter igjen å spille hadde Sander Berge en kjempemulighet, men Sheffield United-spillerens heading fra tre meter skled av pannen.

King: – Katastrofe

Joshua King var kritisk til Norges innsats mot Østerrike.

– Det var katastrofe. Jeg må fokusere på meg og laget, først og fremst meg. Det er for mange spillere som har vært på ferie og trent og ikke spilt fotball på mange uker, så vi var veldig rustne. Vi bar bedre i andre omgang, men vi ga dem for mye tid. Det var et godt lag som strødde baller med godt kombinasjonsspill og mange gode enkeltspillere, sier Joshua King til TV 2.

King har ikke trent med Bournemouth siden Premier League-sesongen. I tillegg står både Haitam Aleesami og Markus Henriksen uten klubber.

– Det eneste lyspunktet i kampen var målet. En god kontring, bra innlegg av Sørloth og godt løp av Haaland. Annet enn det var det ikke noe godt. Det var en trist måte å stoppe den ubeseirede rekken på Ullevaal. Det var litt synd, men det er en lang Nations League og vi spiller mot alle to ganger. Nå må vi til Nord-Irland og forberede oss. Det skal mye til for at det blir verre, fortsetter King.

– Noe av det svakere jeg har sett

Norge var tamme før pause, og til tross for at både Erling Braut Haaland og Joshua King startet kampen, kom ikke Norge til en eneste avslutning.

Ti minutter før pause ble Morten Thorsby dyttet unna utenfor eget 16-meter. Ballen havnet på venstrekanten hos Andreas Ulmer, som slo et nydelig innlegg til Michael Gregoritsch. Augsburg-spilleren kom seg foran Kristoffer Vassbakk Ajer og styrte inn 1-0 for østerrikerne.

– Det er noe av det svakere jeg har sett av Lagerbäcks menn på hjemmebane, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

– Det var skuffende. Vi så allerede etter et kvarter at Østerrike hadde større tempo på ballen og større intensitet. Vi hadde en midtbane som fungerte dårlig, og kontringsmulighetene har vi til dels ikke tatt og vi har til dels ikke vært flinke nok til å spille ut Østerrike. Midtbanen er for lite kreativ og heller ikke god nok defensivt, sier tidligere landslagssjef Egil Olsen.

– Det var en utrolig skuffende omgang. Det var veldig overraskende å se Norge så svake på eget gress, mente TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Helt idiotisk dømming

Landslagssjef Lars Lagerbäck gjorde ingen endringer i pausen, og kampen fortsatte også i samme sporet i den nye omgangen som i den første.

Snaut ti minutter inn i andre omgang fikk Sander Berge et innlegg opp i armen. Den finske dommeren Mattias Gestranius pekte på ellevemeteren.

– Helt idiotisk dømming, meldte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i kommentatorbua, og mente armen til Berge både var tett til kroppen og at innlegget var slått med stor kraft.

– Den dødballen er et gufs fra Lagerbäcks tidligere dager. Han har ledet laget i 30 kamper, og vi trodde det var luket bort. Det var altfor lite ærgjerrighet innenfor 16-meteren, mente TV 2-kommentator Øyvind Alsaker om Østerrike-angrepet som ledet til straffespark.

Rune Almenning Jarstein var etter ballen, men klarte ikke å hindre RB Leipzig-stjernen Marcel Sabitzer i å trille inn straffesparket til 2-0.

Sørloth satte fyr på Norge

Det tok ikke mange minuttene før Lagerbäck gjorde endringer på laget. Martin Linnes var førstemann inn for Morten Thorsby, før Alexander Sørloth kom inn for Joshua King.

Sørloth brukte bare to minutter på banen før han noterte seg for målpoeng. Den trønderske kraftspissen satte fart på venstresiden og banket ballen hardt langs bakken inn til Erling Braut Haaland, som med en iskald avslutning satte inn 1-2-reduseringen med sitt første mål for Norge.

Bakerst gjorde Rune Almenning Jarstein et par meget gode redninger.

Åtte minutter før full tid slo Mathias Normann et godt frispark på pannen til Sander Berge, som fra tre meter ikke klarte å styre headingen i mål.

Norge presset på for utligning i sluttminuttene, men maktet ikke å overliste Østerrike-målvakt Alexander Schlager flere ganger.

– Lenge ble dette en ordentlig realitetssjek for et norsk lag som møtte et veldig bra østerriksk lag. Spørsmålet er om byttene kom litt sent og lenkene burde slippes tidligere, for på slutten av kampen konkurrerte lagene på like vilkår. Det var en liten lærepenge mot en god motstander, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter 1-2-tapet.

Norge møter Nord-Irland på bortebane mandag kveld.