Spillerbørsen: Braut viser klasse på scoringen, men dette var Norges beste

Se video av Erling Braut Haalands første A-landslagsmål i vinduet øverst!

Nations League, Norge-Østerrike 1-2

Det norske landslaget spilte fredag sin første kamp på over ni måneder, og her følger TV 2-ekspert Jesper Mathisens vurdering av de norske spillerne i Nations League-oppgjøret mot Østerrike.

En skuffende opptreden på nasjonalarenaen gjorde at den ubeseirede rekken på Ullevaal tok slutt, nøyaktige fire år etter de siste led nederlag på norsk jord. Forrige gang Norge tapte en kamp på eget gress var 4. september 2016.

Erling Braut Haalands første A-landslagsmål var nemlig ikke nok, selv om jærbuens 1-2-scoring halvveis i 2. omgang sørget for håp i avslutningen av kampen for et norsk lag som frem til det hadde følt på motbakke i halvannen omgang.

– På scoringen viser Haaland sin klasse. Bevegelsen og avslutningen kan ikke utføres bedre. Utenom scoringen fikk han aldri de rette ballene å jobbe med, og på mandag kan det fort være at han får en annen makker enn King, er Mathisens vurdering.

Dortmund-stjernen får imidlertid bare en femmer, og må se seg slått i banens beste-kåringen av en annen Bundesliga-proff, keeper Rune Almenning Jarstein.

– Etter 30 minutter hadde Jarstein flest pasninger på det norske laget, og det forteller alt om hvor svake Norge var i kveld. Hertha Berlin-keeperen var sjanseløs på målet. Strålende redninger i perioden etter Haaland sin redusering. Norges beste, er dommen over Hertha-keeperen.



