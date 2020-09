Ruset sjåfør kjørte inn i bygninger og minst 20 biler i Oslo

Politiet er på stedet etter at en bil har kjørt inn i rundt 20 biler og flere bygninger ved Frogner i Oslo.

– En mann i 50-årene er pågrepet etter villmannsferden i området Briskebyveien, Niels Julesgate, Bygdøy Allé, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved Oslo politiskdistrikt til TV 2.

– Han har kjørt inn i minst 20 biler og en Joker-butikk. Vi går nå over det store skadestedet for å se om flere bilder og bygninger er skadet.

Operasjonslederen forteller at de til nå har funnet én person som er påkjørt.

– Denne personen er lettere skadet. Vi søker nå med store styrker om det er flere skadde, sier Stokkli.

Én person er fraktet til legevakten.

– Per nå fremstår dette som kjøring i ruspåvirket tilstand, men med tanke på alle meldingene vi fikk inn har vi tatt høyde for at dette kan være et oppdrag av annen karakter, sier innsatsleder på stedet.

– Holdt på å kjøre på folk

Et vitne sier til TV 2 at han var på vei ut av leiligheten sin da han plutselig hørte masse roping.

– Vi lurte på hva som skjedde, så ser vi en bil som kjører opp på fortauet og rett inn i en butikk. Vi tenkte bare, «shit, hva faen?». Så så det ut som han holdt på å kjøre på folk, sier vitnet.

Sjåføren rygget deretter ut i gata igjen.

– Så ser vi at de som han holdt på å kjøre ned spurter etter han. Så svingte han ned Niels Juels gate, så hørte vi bare masse krasjing. Det var ganske sykt, sier han til TV 2.

SPERRET AV: Nødetatene er på stedet og har sperret av området der bilen kjørte. Foto: Selma Joner / TV 2

Kontroll på fører

Politiet fikk inn de første meldingene om villmannsferden på Frogner klokken 19.31, og har nå kontroll på bilføreren.

– Bilføreren er meget beruset og det har vært stor hastighet på bilen, opplyser politiet.

Politiet har sperret av et stor område på Frogner etter hendelsen.