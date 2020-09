Mor blir siktet for drap etter at fem av barna hennes ble funnet døde i Tyskland

Aktor Heribert Kaune-Gebhardt uttalte fredag at undersøkelser viser at de døde hadde blitt kvalt, men nærmere detaljer er så langt ikke kjent.

Torsdag ble fem barn funnet døde i den tyske byen Solingen, som ligger øst for Düsseldorf. Barna ble funnet i en leilighet i en boligblokk.

Den 27 år gamle kvinnen som siktes for å ha drept barna, sendte sitt sjette og eldste barn for å være hos bestemoren sin torsdag, før hun forsøkte å ta sitt eget liv. Hun overlevde, men er alvorlig skadd.

Barna ble funnet døde i en leilighet i en boligblokk. Det er snakk om tre jenter på halvannet, to og tre år, og to gutter på seks og åtte år.

Den tyske avisen Bild skriver at bestemoren deres skal ha ringt politiet og fortalt at datteren hadde drept fem av barna og tatt med seg et sjette barn og dratt fra stedet.

Moren skal deretter ha forsøkt å ta sitt eget liv, men overlevde og er alvorlig skadd, ifølge avisen. Hun er under oppsyn av politi.

En sønn på 11 år skal ha blitt funnet uskadd sammen med bestemoren.

Ordfører i Solingen, Tim Kurzbach, tente torsdag ettermiddag et lys ved boligblokken der barna ble funnet.

– Jeg er sjokkert og dypt berørt over nyheten om at fem døde barn er funnet i vår by. Jeg sørger over disse fem livene, og min sympati er med alle personer som står barna og familien nå, skriver han på Facebook