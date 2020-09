Politiet kom ikke – måtte avvæpne blodig knivmann selv

Natt til 26. juli ble ambulanse og brannvesenet i Lom bedt om å rykke ut til det som framstod som et vanlig helseoppdrag.

Men kort tid senere fikk de en helt annen beskjed. En blodig mann gikk rundt i Lom med kniv.

– Vi fikk beskjed om å låse bilen og være forsiktige. Da forsto vi at dette var alvorlig, sier Atle Festervoll, brannsjef i Lom og Skjåk.

De ba raskt om bistand fra politiet, men politipatruljen som hadde vakt var opptatt i en annen del av Innlandet og kunne ikke komme.

– Tidligere hadde vi bestandig politi med oss, men nå er det lenger og lenger mellom hver gang, sier Festervoll.

– Katastrofe

Ambulansepersonellet klarte til slutt å få kontroll på knivmannen uten politiets hjelp.

– Dette var en alvorlig situasjon som ambulansepersonell ikke er trent til å håndtere, sier Ola Yttre, leder i ambulanseforbundet i Delta.

Både ambulanseforbundet og brannsjefen mener at situasjoner som dette kan bli farlig for de ansatte.

– Skulle vi komme i den situasjonen at noen blir skadet, så er det en katastrofe for oss, sier Festervoll.

– Befolkningen er holdt for narr

Politimesteren i Innlandet sier at de ikke hadde nok ressurser til å rykke ut til Lom den kvelden i juli.

– Det skjedde flere hendelser samtidig. Det gjorde at de ressursene som hadde beredskap i det området var oppbrukt, sier politimester Johan Brekke.

Det er ikke første gang ambulansepersonell opplever at politiet ikke kan bistå fordi de er opptatt. Både ambulanseforbundet og politiets fellesforbund advarer om at dette skjer stadig oftere etter at nærpolitireformen ble innført.

– Den tilbakemeldingen vi får fra distriktsnorge er at politiet blir mer og mer fraværende. Det blir lenger og lenger avstander, sier Sigve Bolstad.

Politiets fellesforbund mener at løftene i det som skulle være en nærpolitireform ikke er holdt.

– Intensjonen i nærpolitireformen er veldig bra, og det er mye man har fått til. Men når det kommer til det nære, altså å være tett på folk, så har befolkningen blitt holdt for narr, sier Bolstad.

Uhørt

I høst skal Stortinget behandle politimeldingen. Der står det at det skal satses mer på nærpoliti, men at politiet samtidig må regne med trangere budsjetter.

Trygve Slagsvold Vedum mener det er på tide å få mer politi til distriktene.

– Det er uhørt at den lokale brannmannen skal være den som skal rydde opp i en grov voldshendelse. Sånn kan det ikke fortsette. Det er politiets kjerneoppgave, sier Vedum.

Men Justisdepartementet mener politiet i stedet for å få mer midler er nødt til å jobbe smartere.

– De siste årene har politiet vært en budsjettvinner av dimensjoner med nesten 3000 flere ansatte i politiet. Det fins absolutt muligheter til å utnytte ressursene bedre, sier statssekretær i justisdepartementet Thor Kleppen Sættem.