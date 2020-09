Strand Larsen kom inn fra benken og scoret hat trick

Norge U21 - Gibraltar U21 6-0

Jørgen Strand Larsen ble kastet inn midtveis i andre omgang. Da kampen ble blåst av, hadde Sarpsborg 08-spissen scoret tre mål i det norske U21-landslagets 6-0-seier over Gibraltar i EM-kvalifiseringen fredag kveld.

Først scoret han på straffe, før han kriget inn sitt andre for kvelden. Like før slutt avsluttet han kvelden med å sette inn 6-0 på straffespark.

– Det er alltid godt å komme inn og score tre mål. Det er ikke ofte, sier Strand Larsen til Eurosport.

Det var som ventet klasseforskjell mellom lagene på Marienlyst.

– Jeg er ikke veldig fornøyd, men jeg er fornøyd med resultatet og at vi fikk en gjennomkjøring etter å ha vært så lenge borte fra hverandre. Jeg syntes vi viste tendenser på slutten. Vi avsluttet bedre i andre omgang enn i første omgang, sier U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud til Eurosport.

Tirsdag skal Norge møte gruppeleder Nederland borte. Smerud bekrefter at Strand Larsen var benket fra start for å være «fresh» mot nederlenderne.

Norge ligger på tredjeplass i gruppen med fem poeng opp til Nederland og to poeng til Portugal. Nederland og Purtugal har én kamp mindre spilt.

Glimt-kometen viste seg frem

Tobias Christensen skaffet et billig straffespark for Norge etter tolv minutter. Bodø/Glimt-kometen Jens Petter Hauge satte inn 1-0 for vertene.

Ti minutter senere var inntok Hauge servitørrollen da han satte opp Birk Risa, som avsluttet et fint angrep til 2-0 for det norske U21-landslaget.

I pausen gjorde U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud flere bytter.

Jens Petter Hauge, som spilte mer sentralt enn han gjør til daglig i Glimt, gikk ut ut og ble erstattet av Vålerenga-spiller Aron Dønnum.

Risa-dobbel

Midtveis i andre omgang fikk Norge et nytt straffespark da Ola Brynhildsen ble felt, men Birk Risa hadde et fryktelig forsøk fra elleve meter og satte ballen himmelhøyt over mål.

Bare et par minutter senere fikk Norge kveldens tredje straffespark da Tobias Christensen gikk i bakken. Denne gangen var det innbytter Jørgen Strand Larsen som fikk sjansen, og Sarpsborg 08-spissen satte sikkert inn 3-0 for Norge.

Etter 78 minutters spill revansjerte Birk Risa straffebommen da han headet inn 4-0-scoringen for Norge. Bare ett minutt senere skled Jørgen Strand Larsen inn kveldens andre scoring.

Ett minutt før slutt fikk Norge et nytt straffespark etter et høyt spark mot Strand Larsen, som selv scoret på ny og fastsatte resultatet til 6-0.