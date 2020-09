Mener Messis valg kan ha reddet Barcelona-trenerens jobb

Det har stormet rundt Lionel Messi de to siste ukene, men fredag kveld bekreftet argentineren at han blir værende i Barcelona i 2020/21-sesongen.

Siden avslutningen på forrige sesong har Quique Setién blitt sparket og erstattet med Ronald Koeman, som skal gjenreise klubben etter en skuffede sesong uten et eneste trofé og med andreplass i La Liga og kvartfinalexit for Bayern München i Champions League.

– Dette er Koemans drømmejobb, men uten Messi hadde han vært borte veldig fort. Nå har han gode sjanser til å klare seg greit. Det er ikke sånn at Real Madrid har vært helt «outstanding», og der skal de også gjennom et generasjonsskifte, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er ikke sånn at Barcelona har vært helt bånn i bøtten, mens Real Madrid har vært helt strålende, legger Stamsø-Møller til.

Messi gjorde det klart fredag at Barcelona må vise ambisjoner og ikke gå på kollapser som de har gjort mot Roma, Liverpool og Bayern München i Champions League de siste tre sesongene.

– Rare kjøp og bomkjøp

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg mener Koeman nå får større ro.

– Ingen fotballtrenere er misfornøyde med å ha Messi på laget. Det var enorm usikkerhet i halvannen uke; om de kunne bygge laget rundt Messi eller hvor mye penger de fikk å handle erstattere for. Det var mange spørsmål. Forhåpentligvis gir dette litt mer ro til å se på det sportslige. De Koeman sa ja til jobben, skal han ifølge rapportene ha fått beskjed om at Messi er med på laget, så det er viktig for ham, sier hun.

NY BARCA-TRENER: Ronald Koeman kommer fra jobben som nederlandsk landslagssjef. Foto: Josep Lago / AFP

Koeman og Barcelona har allerede startet opprydningen. Ivan Rakitic er solgt tilbake til Sevilla, mens Luis Suárez stadig kobles til Juventus. Arturo Vidal, Samuel Umtiti og Júnior Firpo skal også være til salgs.

– Det Barcelona-laget vi har sett etter koronapausen har vært svakt, både i La Liga og Champions League. Det har vært problemer som har utviklet seg over tid i Barcelona. En del av problemene har vært knyttet til spillerrekrutteringer. Det har vært mange rare kjøp og bomkjøp som har gjort at de har havnet skjevt ut. Så var det Ernesto Valverde ut og inn med Setién, som egentlig skal ha vært et fjerdevalg, sier Mina Finstad Berg.

– Langt unna favoritter

Berg mener Barcelona ligger langt bak Real Madrid, som vant La Liga fem poeng foran katalerne forrige sesong.

– De kommer til å være med i kampen, men sånn ting ser ut akkurat nå er det ganske langt unna å være favoritter til ligatittelen, sier TV 2s ekspert.

Arthur Melo ble solgt til Juventus for to måneder siden, mens Miralem Pjanic går motsatt vei. I tillegg er Mundo Deportivo blant avisene som melder at Barcelona også ønsker seg Liverpools Georginio Wijnaldum, som kun har ett år igjen av kontrakten med Merseyside-klubben.

Philippe Coutinho er tilbake på Barcelona-trening etter det sesonglange låneoppholdet i Bayern München, og ifølge avisen Sport får brasilianeren muligheten til å spille seg inn i planene til Ronald Koeman.

La Liga-sesongen starter allerede neste helg.