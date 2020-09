Hagen bekrefter: Foreslått som førstekandidat til Stortinget

Det går mot et reellt politisk comeback for Carl I. Hagen. Den tidligere Frp-lederen bekrefter til TV 2 at han topper nominasjonskomiteens forslag til stortingsliste for Oppland Frp.

Gudbrandsdølen Dagningen skrev fredag at nominasjonskomiteen i Oppland Frp skal ha foreslått Carl I. Hagen som toppkandidat før stortingsvalget neste år.

Nå bekrefter Hagen selv dette til TV 2.

– Dette blir artig, sier den mangeårige Frp-lederen.

Han har tilknytning til Oppland gjennom sitt feriested i Lesja nord i Gudbrandsdalen, her er også kona Eli oppvokst.

I sommer sa han i et lengre intervju med TV 2 at han igjen er motivert for en periode på Stortinget. I denne stortingsperioden har han vært vara da Siv Jensen var finansminister og Mazyar Kehsvari sykmeldt.

Motivert

Hagen var onsdag i intervju med nominasjonskomiteen, og han sier at han gjorde et «godt intervju».

– Også har jeg sendt en lengre redegjørelse med 15 viktige politiske saker. Jeg er motivert for dette, sier Hagen.

TV 2 har lest Hagens brev til nominasjonskomiteen.

Han skriver blant annet dette om regjeringsspørsmålet:

«Hva alle politikere og partier mener om regjeringsspørsmålet er et stort og overordnet spørsmål. Mitt svar i september 2020 basert på utviklingen og partienes synspunkter nå er at den beste regjering for landet etter valget vil være en regjering utgått fra Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det forutsettes selvsagt forhandlinger om en felles regjeringsplattform og avtale, men disse partier burde ha en god mulighet for en god avtale.»

Han skriver videre at han var imot regjeringsdeltakelsen i 2013.

«I alle år i Stortinget hevdet jeg at et samarbeid med flere partier i regjering kun var fornuftig dersom et slikt samarbeid medførte en flertallsregjering. Hvis ikke ville det være bedre med en ettpartiregjerings om kunne hente flertall fra ulike partier i alle enkeltsaker. Derfor var jeg imot at FrP gikk i regjering i 2013 som en mindretallsregjering med H og FrP og med en tilleggsavtale som bant regjeringen til V og KrF når det var åpenbart at i mange saker ville det vært lettere å få hjelp fra AP. Dette sa jeg ikke offentlig for nettopp å ikke bli beskyldt for å motarbeide FrPs ledelse og for å la den valgte partiledelse få gjennomføre sin hovedmålsetning om regjeringsdeltagelse. Resultatet av denne valgte hovedstrategi er at partiet er redusert til 10-12% mot daværende 30% i 2006. »

Nominasjonskomiteens innstilling er nå ute på høring i lokallagene.

– Vi får se om det ender med meg på topp, men jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Hagen.

– Helt ny dynamikk

Hagen har også sagt at han ønsker tredjeplassen i Oslo bak Christian Tybring-Gjedde og Siv Jensen. Tybring-Gjedde har offentlig støttet Hagens kandidatur i Oppland.

– Alle som ønsker Frp tilbake til sine røtter er i dag lykkelige over å kunne få Carl I. Hagen tilbake i manesjen. Carl I. Hagen vil skape en helt ny dynamikk i stortingsgruppen og vi vil få mer fokus på de sakene som våre velgere er opptatt av og brenner for. Jeg håper alle gode opplendinger vil slutte opp om Carls kandidatur, skriver Tybring-Gjedde på Facebook.