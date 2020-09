Farmen-aktuelle Öde Nerdrum: – Oppveksten var et virvar og en suppe med mye rart i

– Vi var kun sammen med andre barn i skolesammenheng, forteller Aftur til God morgen Norge.

– Det var veldig klart da jeg var liten, at vi levde et slags dobbeltliv. Det var livet hjemme der vi aldri var bare familien, for det var alltid kunstelever rundt oss og veldig mye voksensnakk, og så var det verden utenfor. Det var distanse mellom vårt hjem og verden.

– Er det fremdeles distanse?

– Distansen er der fremdeles, men fordufter sakte, men sikkert. For jeg har funnet mine medmennesker her i Oslo og føler at de to verdenene knyttes mer sammen, sier hun.

Broren Öde sier seg enig med søsteren.

– Alle type samfunnsnormer er ikke-eksisterende i vår lille verden. Oppveksten var et virvar og en suppe med mye rart i. Det er hele tiden gjester som kommer på besøk og da må gjestene tilpasse seg oss og den lille verdenen der alle maler og diskuterer filosofi og historie. Vi er oppdratt til å hele tiden søke etter det beste, det var derfor vi gikk etter Per Christian Ellefsen, vi ville ha den beste.

Spiller farens teaterforestilling

Søskenparet er begge kunstnere, og nå har de inntatt teaterscenen med far Odd Nerdrums stykke «Immanuel Kants siste dager».

Per Christian Ellefsen spiller hovedrollen, og han syntes det var stor stas å bli innlemmet i det nerdrumske hjem.

Forestillingen «Immanuel Kants siste dager» er skrevet av Odd Nerdrum Foto: TBS Gallery/Sivilisasjonen

– Det var definitivt en spesiell verden å komme inn i. Første gang jeg kom til Stavern og besøkte familien, så var det nesten som å komme til et filmsett, der alle var kledd i sine off white klær og kjortler. Jeg opplevde veldig harmoni og vennlighet, og ikke minst er jeg imponert over deres styrke og mot, sier han.

«Farmen kjendis» 2021

I tillegg til å være kunstmaler og nå skuespiller er Öde Spildo Nerdrum snart å se i den nye sesongen av «Farmen kjendis», og det var betalingen og reisen bakover i tid som lokket den unge kunstneren.

Öde Spildo Nerdrum er med i «Farmen kjendis» 2021 Foto: TV 2

– Jeg vet ikke om jeg ikke hadde oppsøkt det og gått frivillig rundt der og sultet uten salær. Samtidig var det forlokkende å gå 100 år tilbake i tid, forteller han.

– Tenker du at du er født i feil århundre?

– Jeg er født i helt riktig tid, jeg har ikke lyst til å være med på en desillusjonert forestilling om at jeg skulle levd før. Alle mennesker har en skjebne og alle er født i rett tid. Samfunnet vårt i dag har mange fordeler, men det er også mye man gjør feil. Hvis man ikke er i stand til å se det er man bare et motedyr, sier Öde, som likevel synes det var stas å leve som for hundre år siden, i hvert fall for en liten periode.

– «Farmen» var en blanding av veldig hardt slit og ekstreme mengder med hygge.