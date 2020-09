Spill i Champions League gir millionsmell

Vipers og Elverum regner med at deltagelse i denne sesongens Champions League fører til økte utgifter på flere millioner kroner på grunn av korona-tiltak.

Begge klubbene regner med å komme i gang med kamper som oppsatt 12. og 17. september, men begge frykter at forventet overskudd kan bli underskudd, og etterlyser støttepakker.

– Vi jobber døgnet rundt for å få på plass alt som skal til, og situasjonen er veldig krevende, sier sportslig leder i Elverum, Nils Kristian Myhre til TV 2. Grunnet korona-situasjonen vil årets turnering gi oss økte kostnader på flere millioner kroner. Og den største utfordringen er knyttet til Covid-19-testing.

Daglig leder i Vipers, Terje Marcussen, regner med at testingen rundt en bortekamp vil koste omlag 100 000 kroner. For en hjemmekamp 60-70 000 kroner. Det spilles sju kamper hjemme og sju borte i gruppespillet i Champions League. Deretter kan det komme play-off kamper, kvartfinaler og finaler.

– Det blir dyrt, og vi har allerede hatt skrekkelig med merarbeid før første kamp, og det blir store merutgifter, sier Marcussen til TV 2.

– Vi kan få en kraftig minus for å representere Norge, og sånn bør det jo ikke være.

Skyhøye kstnader

I tillegg til all testingen, som kan koste halvannen million kroner eller mer, blir det økte utgifter på flere andre felt. Hotellutgiftene vil øke med krav om egne etasjer og ikke bare egne rom. Lagene må belage seg på lengre opphold, støttefunksjoner må kjøpes fri, og styrketrening må legges til egne rom med eget utstyr.

– Kostnadene blir i sum skyhøye, sier Myhre. Vi har en god dialog med Norges Håndballforbund (NHF), og vi håper at både serieforeningen Norsk Topphåndball og NHF er villige til å bidra med støttepakker til Elverum og Vipers, slik at årets Champions League blir mulig å gjennomføre innenfor akseptable økonomiske rammer.

– Det blir for enkelt å bare skyve alt ansvar over på klubbene, mener Marcussen, som også venter på at det Europeiske håndballforbundet (EHF) skal trå støttende til.

Rent sportslig er det også store utfordringer for de to klubbene.

Elverum skulle ha spilt åpningskamp mot Porto på hjemmebane 17.september, men den ble i dag gjort om til en bortekamp.

- I neste kamp skal vi møte Vardar i Makedonia, men den kan fort bli utsatt, sier Nils Kristian Myhre.

Neste hjemmekamp mot polske Kielce kan også bli en bortekamp før vi har alt som skal til på plass.Vipers har sin første kamp i Champions League borte mot Krim i Slovenia lørdag 12.september.

- Slik det ser ut nå går den som planlagt, sier Terje Marcussen. Vi får definert dette som arbeidsreise. Vi tester og går i det som er pålagte karantener for slike reiser. Og skal få gjennomført hjemlige seriekamper innenfor smittevernreglene.

Deretter skal Vipers møte FTC fra Ungarn hjemme og tyske Bietigheim borte.

- De tre første kampene har vi under kontroll, men så skal vi møte lag fra Romania og Russland. Det blir utfordrende, men vi får komme i gang og ta de andre utfordringene etter hvert, sier Vipers-lederen.

Forbundet lover å hjelpe

President i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio, ser at klubbene har jobbet godt i en ekstrem situasjonen og er sikker på at flere gode krefter vil jobbe sammen for å løse flokene.

- Skal klubbene komme gjennom dette må alle bidra. Det bør EHF gjøre, så har NTH litt å rutte med og vi i NHF må se på hva vi kan bidra med. I tillegg blir dette lagt inn som tema i idrettens krisepakke tre, så det er naturlig at det kommer noe fra myndighetene også, sier Lio.

Han mener at dette er utgifter som er ekstremt korona-relatert med mye medisinske utgifter som bør bli omfattet av en slik pakke.

- Jeg er imponert over det arbeidet Vipers og Elverum gjør på dette nivået. Det er forbilledlig, sier håndballpresidenten. De gjør kolossalt mye for full deltagelse under vanskelige forhold, og uten å klage, så vi må sammen finne en god vei ut av dette.

Usikkerhet

For de norske lagene som skal ut i de andre Europa-cupene er det også stor usikkerhet.

ØIF Arendal og Haslum har allerede trukket seg fra European League fordi klubbene fryktet store underskudd og økt smittefare.

Drammen, Kolstad, Byåsen, Tertnes, Molde og Storhamar er lagene som etter hvert skal spille kamper i Europa.