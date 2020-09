Solberg om sin tidligere justisminister: – Vet ikke hvilken verden han lever i for tiden

– Med en feministisk politiledelse mener jeg at man er så opptatt av å være tilbakeholden, være forsiktig og ikke provosere, sa Per-Willy Amundsen (Frp) til TV 2 torsdag.

Amundsen sa han ønsker seg et tøffere politi, og kritiserte politikere og politiledelse for å ikke ta politiet i forsvar etter Sian-demonstrasjonene i Oslo og Bergen.

– Jeg skulle ønske de fikk være enda tøffere og fikk sette unge, sinte menn ettertrykkelig på plass, sa Amundsen, som har vært justisminister i Erna Solbergs regjering.

Senterpartiets Jenny Klinge tolket utspillet som et angrep på politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland (H).

– Jeg mener Per Willy selv ikke hadde baller nok, sa Klinge til TV 2.

Bakgrunnen for uttalelsen om feministisk politiledelse var dette Facebook-innlegget fra Amundsen.

I et nytt intervju med TV 2 forklarer Amundsen hva han mente å si:

– Jeg mente i hvert fall ikke den fremstillingen som TV 2 laget. Nemlig at det hadde med kjønn på politiansatte å gjøre. Jeg har ingenting imot kvinnelige ansatte i politiet. Vi har masse dyktige politikvinner over hele landet som jeg har stor respekt for og som jeg jobbet mye med da jeg var justisminister. Det er en total avsporing og å unngå den debatten jeg mener er viktig å reise, som handler om at politiet ikke får bruke tøffe og tydelige nok metoder når de blir presset under demonstrasjoner, sier Amundsen.

– Politikere og politiledere som ikke tar politiet i forsvar er ikke akseptabelt, og det er den debatten dette burde handle om – ikke kjønnet på ansatte, fortsetter Amundsen.

– Hvilke politiledere er det du snakker om?

FÅR KRITIKK: Politimester Beate Gangås. Foto: Geir Olsen

– Det Facebook-innlegget TV 2 tok utgangspunkt i handlet om politimesteren i Oslo, og det er særlig politimesteren i Oslo som har et ansvar for å støtte opp om sine mannskaper og sørge for at de tar i bruk de maktmidlene som er nødvendig for å beskytte seg selv og tredjeperson.

– Så det er Beate Gangås du mener står bak en feministisk politiledelse?

– La meg si det sånn, jeg pekte i mitt innlegg på at vi en gang hadde en politimester som var veldig tydelig og det aldri hersket tvil om hadde kontroll, som aldri hersket tvil om skapte respekt for politiet. Politiets autoritet stod tydelig under Willy Haugli. Jeg skulle ønske Beate Gangås lærte litt av han.

Haugli var politimester i Oslo på 80- og 90-tallet og hadde en tøff linje mot det radikale ungdomsmiljøet knyttet til Blitzhuset i hovedstaden.

HARD HÅND: Frp-Amundsen ber Gangås lære av Willy Haugli. Foto: Morten Hvaal

– Men hva ligger i det med feministisk politiledelse, hva tenker du på da?

– Jeg kunne like godt brukt sosionomisering av politiet. At man er så opptatt av å være forsiktig, ikke provosere, være tilbakeholden og nesten forstå kriminelle og pøbler i hjel. Den tiden bør være forbi. Politiet skal ikke stå og akseptere og se på at pøblene herjer i gaten, og det er helt unødvendig også fordi politiet har maktmidlene og mannskapet de trenger for å håndtere situasjonen vi så i Oslo og Bergen, sier Frps justispolitiske talsperson.

– Så det handler ikke om kjønn?

– Nei, det handler åpenbart ikke om kjønn, sier Amundsen.

– Aktivistisk fortid

Amundsen peker på Gangås fortid som likestillingsombud. I 2007 skrev Aftenposten saken «–Stem ut heterofile, hvite menn».

– Dette er ikke til forkleinelse av denne gruppen menn. Men de er sterkt overrepresentert i landets kommunestyrer, og vi mener de som skal sitte i kommune- og fylkesting i langt større grad enn i dag må speile den reelle norske befolkningen, sa Gangås, som da var likestillings- og diskrimineringsombud.

Amundsen kommenterer det slik:

– Det viser vel at hun har en aktivistisk politisk fortid, som ikke nødvendigvis er forenlig med å være politimester i Oslo. Jeg er opptatt av at vi ikke har politiserte politiledere. At vi har politiledere som ivaretar mannskapene sine og sørger for lov og orden, og ikke tar andre hensyn enn det som er deres samfunnsoppdrag.

Politimesteren i Oslo har fått tilsendt uttalelsene fra Amundsen. Hun ønsker ikke å kommentere saken, men det gjør en rekke politikere i Høyre.

– Jeg vet ikke hvilken verden Per-Willy lever i for tiden når han sier dette, sier Erna Solberg til TV 2.

SKRYTER AV POLITIET: Erna Solberg vil ikke at politiet skal være tøffere med demonstrantene. Foto: Berit Roald

Statsministeren sier politiet har håndtert Sian-demonstrasjonen riktig.

– De har forsøkt å konfliktdempe og beskytte ytringsfriheten, sier Solberg.

Mæland: – Har full tillit

Justisminister Monica Mæland (H) mener Frp burde huske at de selv styrte justisdepartementet i nærmere syv år.

– Det er beklagelig at man angriper en politimester som er ansatt med Frp i justisdepartementet. Politimesteren gjør en grundig og god jobb, sier Mæland.

Hun sier hun har full tillit til Gangås, og har følgende beskjed til Frp:

– Jeg ville vel tenke at hvis man mener politiet har utviklet seg i feil retning, noe jeg er uenig i, så har Frp et stort ansvar for det.

Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich mener Amundsen politiserer politimester-jobben.

– Det er noe av det mest absurde jeg har hørt på en stund, og det sier litt. Norsk politi er verken aktivistisk eller feministisk, de er dønn profesjonelle. Både politifolkene og ledelsen. Hvis han virkelig tror på det han sier selv, så burde han gjort noe med det. Når det er sagt, tror jeg ikke det er et problem i det hele tatt. De er veldig profesjonelle, og det hersker verken aktivisme eller feminisme, sier Frølich til TV 2.

ABSURD: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich forstår ikke hva Amundsen mener. Foto: Vidar Ruud

– Politimesterne i Norge nyter stor tillit fra politikerne, og jeg har ikke hørt noen politisere politimesterrollen slik Frp gjør her. Det er problematisk og første gang jeg opplever i norsk sammenheng, sier Høyre-talspersonen.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug støtter Amundsen i at Norge har fått et for mye «sosionom-politi».

– Det som er utfordringen er at vi har fått et for mye sosionom-politi. For mye forebyggende arbeid på bekostning av at de slår ned på kriminalitet og straffer de som begår den, sier Listhaug til TV 2.

Politidirektoratet har ikke besvart TV 2s henvendelser om et intervju.