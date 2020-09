Bet fingeren av kvinne i moské

Førstkommende tirsdag må en kvinne i 50-årene møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha bitt et ledd av lillefingeren til en kvinne i 30-årene.

Hendelsen skjedde 9. februar på Tawfiiq Islamic Center i Oslo sentrum.

Kvinnen er tiltalt etter straffelovens paragraf 274, som omhandler grov kroppsskade. Det har en strafferamme på fengsel i inntil 10 år.

TV 2 rykket ut til moskéen da hendelsen skjedde i februar.

– Vi har kontroll på to kvinner og har akkurat funnet den avbitte fingeren, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth den gangen.

I dag er de to kvinnene helt uenige om hva som skjedde da de barket sammen. Oslo tingrett har satt av én dag til å behandle saken.

– Kjenner seg ikke igjen

Den tiltalte kvinnens forsvarer, Ann-Iren Vestli, sier til TV 2 at hennes klient stiller seg helt uforstående til tiltalen.

– Hun kjenner seg ikke igjen i det som står beskrevet, sier Vestli.

I tiltalen står det at den tiltalte kvinnen bet av øverste del av beinet av lillefingeren til den fornærmede kvinnen.

– Bestrider dere det?

– Hun kjenner seg ikke igjen i det i det hele tatt, og kan ikke huske å ha bitt av noen finger.

– Hvor er fingeren nå da?

– Det vet jeg ikke, det må du nesten spørre fornærmede om, sier Vestli.

– Svært ubehagelig

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Ann Helen Aarø, ønsker ikke å kommentere saken utover at hennes klient er glad for at saken nå nærmer seg et punktum.

– Hun ser frem til å bli ferdig med å forklare seg i tingretten, og er glad for å bli trodd på det som for henne har vært en svært ubehagelig opplevelse.

Den tiltaltes forsvarer forteller at de har levert inn en motanmeldelse mot fornærmede. Politiet skal ikke være ferdig med å etterforske denne.

– Hennes oppfatning er at det er fornærmede som har tatt initiativ til kampen, og er den som har påført henne skader.

– Hvilke skader er det snakk om?

– Det dreier seg om ribbeinsbrudd, at hun har fått lugget ut en stor mengde hår og et kvelningsforsøk, sier Vestli.

– Prematurt

Forsvareren mener også at saken ikke er ferdig etterforsket, og mener den ikke burde vært oppe for retten allerede nå.

– Sånn jeg ser det er dette en sak som ikke er ferdig etterforsket. Det er prematurt å fremme den for retten nå.

– Hva er bakgrunnen for slåsskampen?

– Det kan jeg ikke gå inn på, sier Vestli.

TV 2 har ikke klart å komme i kontakt med Oslo politidistrikt, som er påtaleansvarlig i saken. Det er dermed uvisst hva aktoratet vil legge ned av påstand om straff.