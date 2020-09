Røper kjønnet på babyen

I sommer delte Julianne Nygård (30), kjent som «Pilotfrue», og ektemannen Ulrik Nygård (40) nyheten om at de venter barn nummer to.

«Familien Nygård vokser og det betyr at Severin skal bli storebror», skrev hun i et innlegg på sin egen Instagram-profil. Sammen med et bilde hvor kommende storebror Severin (2) holder i et ultralydbilde.

Kjønnsforvirring

Influenseren varslet følgerne sine på forhånd om at hun hadde planer om å røpe kjønnet på fredag, og nå har hun altså sluppet nyheten - på et noe spesielt vis.

TV 2 har vært i kontakt med Nygård, som har gitt tillatelse til å dele bildet.

KRAFTIG HINT: Slik valgte Pilotfrue å avsløre kjønnet på babyen for følgerne sine. Foto: Skjermdump Instagram Pilotfrue

På Instagram har høygravide «Pilotfrue» delt et bilde av seg selv, hvor hun ligger i et badekar med blått vann, dekorert med flytende blå blomster.

Ektemannen Ulrik valgte en annen metode, og røpet kjønnet på sin Instagram, ved å ta i mot en bøtte blått vann over hodet.

De åpenbare hintene om at paret venter en gutt til, bekreftes i deres egen podcast «Julianne & Ulrik - Uten filter».

I podkasten sier Nygård at alt står bra til med babyen, men at de først hadde fått vite på ultralyd at de ventet en jente. Da kontrabeskjeden kom, var overraskelsen derfor stor.

– For tre dager siden fikk vi faktisk vite at det ikke var det vi har gått og trodd, sier 30-åringen, før hun avslører at barnet hun har i magen altså er en gutt.

Ikke en selvfølge

Sommeren 2018 ble de foreldre til lille Severin (2), men det var aldri noen selvfølge, verken den gang, eller at de nå skal bli tobarnsforeldre.

Ekteparet, som giftet seg i 2016, lot bloggleserne få være med på hele prosessen hvor de prøvde å få barn ved hjelp av prøverør. Dette ble også dokumentert i TV 2-serien «Bloggerne». 30-åringen har i tillegg vært åpen om spontanabort.

Etter fire mislykkede prøverørsforsøk, ble hun derimot gravid på naturlig måte.

I mai i år tok hun en pause fra bloggen, men skrev samtidig i innlegget at sosiale medier fortsatt kom til å være en stor del av livet hennes.