Bergen kommune øker test- og hotellkapasiteten

Det opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

Siden torsdag er det meldt om 16 nye smittetilfeller av covid-19 i kommunen, der alle med unntak av tre personer regnes som en del av smitteutbruddet i studentmiljøet.

Bergen kommune øker den ukentlige testkapasiteten med 3000 tester i uken, i en treukers periode. De øker også hotellkapasiteten med inntil 100 rom for å ha nødvendig beredskap.

– Antall smittede er lavere enn i går, men det er for tidlig å si om dette innebærer en reell nedgang i utbruddet. Det er viktig at alle som hadde deltatt på studentfester går i selvpålagt karantene og at de ikke avslutter karantenen selv om de har testet negativt i karantenetiden, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Økt smitte ved NHH

Totalt er 117 personer koronasmittet ved NHH i Bergen.

– Når det gjelder koronahotellet opplever vi nå stor pågang fra studenter som har fått påvist covid-19 og ikke kan isolere seg hjemme. Kommunen går derfor nå i forhandlinger med et nytt hotell for å øke kapasiteten med ytterligere 100 rom for å ha nødvendig beredskap, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Hun forteller at det er mange ansatte i kommunen som gjør en ekstraordinær innsats med testing.

– Det er stort press på legevaktens ansatte som har ansvar for å teste befolkningen. Avtalen om kjøp av privat testkapasitet gir dem nødvendig avlastning samtidig som vi har en beredskap dersom det kommer nye utbrudd, sier Husa.

Åpnet for besøk på sykehjem

Etter anbefalinger fra nasjonalt hold har kommunen nylig åpnet opp for mer besøk på sykehjemmene.

- Vi følger situasjonen nøye og vi oppfordrer alle i Bergen om å være nøye med å følge smittevernrådene for å hindre at dette nå sprer seg. Vi minner alle som skal besøke sykehjem om at de ikke må komme på besøk hvis de nylig har vært i utlandet eller har forkjølelsessymptomer, sier helsebyråd Husa.