Tror Norge vil hente barn fra Moria-leiren om kort tid

Karin Andersen (SV) raser over at regjeringen fortsatt ikke har hentet noen barn fra flyktningeleiren Moria, og ber KrF-lederen slå i bordet. Robstad varsler at han håper regjeringen vil hente barn om kort tid

En 40 år gammel somalisk flyktning, som returnerte fra Athen til Moria testet denne uken positivt for covid-19, melder nyhetsbyråene Reuters og Associated Press (AP).

Mannen er isolert, og greske innvandringsmyndigheter melder at hele flyktningeleiren kommer til å være i karantene til 15. september eller lenger.

– Dette er alvorlig, for der kan ikke folk beskytte seg med smittevern, så nå haster det mer enn noen gang med å få hentet ut unger og sårbare flyktninger derifra, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen til TV 2.

– Det har regjeringen lovet å gjøre, men det ser bare ut til at de sitter og tvinner tommeltotter, og finner på unnskyldninger for ikke å gjøre det, men nå haster det virkelig, legger hun til.

KrF-leder Kjell Ingolf Robstad er enig i at det haster, og mener det nærmer seg at også Norge bidrar til å evakuere sårbare flyktninger.

– Men kan det komme en ny vinter med kuldegrader før Norge henter noen?

– Jeg skal ikke spekulere i tidspunkt, men vi er utålmodige etter at flere land stiller opp, for dette er en felles europeisk dugnad og så håper og tror at det ikke skal ta så lang tid før Norge også henter noen, sier Ropstad til TV 2.

Vil ha slutt på «tull»

KrF fikk etter en tøff politisk kamp i vår gjennomslag i regjeringen for at Norge skal bidra til å evakuere sårbare flyktninger fra Moria og andre leire på de greske øyene.

Men justisminister Monic Mæland (H) stilte som krav at det skulle skje som en del av en felles europeisk løsning. Justisministeren vil derfor ikke hente flyktninger til Norge før 8 til 10 andre europeiske land har gjort det.

– Nå må de slutte med dette tullet med telling av land, og hvor mange flyktninger andre land har tatt imot. Det er krise, og nå kommer korona på toppen, så nå får de se til å vise at de mente alvor, raser Andersen.

– Løfter ikke en finger

Hun utfordrer KrF-lederen og barneministeren, som var med på å presse Høyre til en avtale om at Norge skal hente flyktninger fra Moria.

– Nå tror jeg Ropstad får slå i bordet, for jeg tror ikke det er noen andre i den regjeringen som kommer til å løfte en finger for å redde noen av disse ungene, sier Andersen.

Ifølge opplysninger TV 2 har fått fra KrF og justisdepartementet er sju land igang med å hente flyktninger fra Moria. Luxemburg og Belgia har hentet alle asylsøkerne de sa ja til, mens Frankrike, Tyskland, Finland, Portugal og Irland har startet relokalisering.

– Gjør det noen forskjell om man venter til flere land er med?

– Barn og unge, og sårbare flyktninger har levd uten hjelp i mange år, så dette er for sent, egentlig. Det er stygt å se på at regjeringen ikke løfter en finger for å gjennomføre vedtaket om å ihvertfall hjelpe noen av dem, sier Andersen.

BER ROPSTAD TA GREP: Karin Andersen blir Stortingets eldste kvinne. Her da SVs stortingsgruppe samlet seg for første gang etter valget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Henter barn om forholdsvis kort tid

Robstad viser til at KrF og SV har vært enige i Moria-striden, og at det er på høy tid at det skjer noe.

– Ja, jeg mener det er viktig at Europa i fellesskap tar vare på de sårbare menneskene. Norge har bidratt enormt mye med penger, med hjelp til Hellas. Vi skal opprette et eget mottak til tre hundre enslige mindreårige i Hellas, og vi har sagt at når åtte, ti andre land henter fra leiren, så skal også Norge gjøre det, slik at dette blir en dugnad i fellesskap.

– Andersen betegner det som stygt at man ikke allerede har hentet barn fra leiren?

– Ja, nå var det et flertall som ikke vil hente barn, men KrF fikk gjennomslag for at når åtte til ti andre land i Europa gjøre det, så skal også Norge bidra. Derfor ser vi nå at land etter land henter, og jeg har stor tro på at Norge også om relativt kort tid kan være ett av de landene som henter noen av de sårbare menneskene fra Moria-leiren, sier Ropstad.