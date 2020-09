Har fått Kondomeriet som hovedsponsor

Siden 2017 har 3.divisjonslaget Follo spilt uten hovedsponsor på drakta. Nå har derimot vinden snudd, en ny sponsor er på plass og det er ikke hvem som helst som skal pryde klubbens drakter den kommende sesongen.

Det er nemlig ingen ringere enn Kondomeriet.

– Vi tenkte å finne på noe litt annerledes. Vi har rosa bortedrakter og det passer bra sammen med profilfargen til Kondomeriet. Det er en lokalbedrift som gjorde det bra i koronakrisen. Vi tenkte at her er det muligheter. Så har det i tillegg ikke vært på fotballdrakter før, sier Styreleder i Follo Hans Henning Ruud til TV 2.

Videre legger ikke styrelederen skjul på at det er et utradisjonelt valg – spesielt for en fotballklubb. Men mottakelsen blant spillerne skal det ikke ha vært noe å si på.

– Det var både smil og applaus. De er i den alderen der de fleste syntes det er artig. Draktene har blitt populær selv om vi ikke har trykket opp så mange. Det er gøy å få profilert både oss og Kondomeriet. Det drypper inn Facebook-meldinger om at det er mange som vil kjøpe drakten, sier Ruud.

Har noe til felles

Presseansvarlig i Kondomeriet, Marthe Sørflaten, synes det er stas å kunne bidra.

– Vi tenkte at det var en morsom mulighet. Dette har aldri blitt gjort før og det måtte vi være med på. Vi sponser med pengesum og et par små goder til laget for å holde motivasjonen på topp, sier Sørflaten til TV 2.

– Har dere noe til felles?

– Vi er flinke til å håndtere baller og score mål.

I tillegg til å sponse klubben med en pengesum, som de ikke ønsker å opplyse om, gir de også ut goodiebags og annet utstyr som selges på Kondomeriet. Det setter spillerne pris på.

– Det er fantastisk at vi har en sponsor, det har vi ikke hatt på en stund. Det er ekstra kult at det er Kondomieret. For det har jeg aldri hørt om før. Det er også en fin overraskelse å få gaver og det kommer sikkert godt med, sier Follo-spiller Stian Johnsen With.

Uviss framtid

Koronakrisen, har som med flere lag, gjort at Follo ikke har spilt kamper siden februar/mars. Nå håper klubben de snart kan drive konkurransedrevet idrett igjen.

– Selv om det er usikkert at det blir fotballsesong i 2020 betyr det mye at klubben blir sett. Det er kjedelig den treningen vi holder på med nå, men vi håper det skal komme lettelser. For vi har lyst å spille kamper i 2020. Vi avsluttet sesongen i fjor godt og vi har et ungt og sultent lag, sier Ruud.

– Det tærer på å ikke starte sesongen. Nå har vi ikke spilt fotball siden februar/mars, da betyr det mye for klubben å få støtte, sier With.

Men med en ny hovedsponsor på drakta har styreleder Hans Henning Ruud planen klar, når det skal spilles kamper igjen:

– Vi håper å spille «nytelsesfotball», sier styreleder Hans Henning Ruud.