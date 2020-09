Fredag ble første del av de kliniske studiene av den russiske koronavaksinen publisert. – De har ingen bevis for at dette virker mot covid-19 eller beskytter mot koronavirus, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Resultatene ble publisert i tidsskriftet The Lancet fredag, melder nyhetsbyrået.

Resultatene kommer av to tester som ble gjennomført i juni og juli på til sammen 76 deltakere.

Antistoffer

Ifølge resultatene utviklet 100 prosent av deltakerne antistoffer mot koronaviruset, og ingen av dem fikk alvorlige bivirkninger.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Samtidig understrekes det at man må gjennomføre større tester – også opp mot placebo – og ytterligere oppfølging over lengre tid, for å stadfeste effekten av vaksinen over lengre tid.

– Det er veldig bra at de publiserer dette, for alle har jo vært spent på resultatene fra disse mindre, innledende studiene de har gjort, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Samtidig understreker han at det er nettopp dét det er; mindre innledende studier.

– De kaller dette fase1/fase2, men totalt sett viser de bare resultater for 76 pasienter. Det er mange svakheter ved denne studien. Blant annet at den ikke er randomisert – det betyr at alle vet hva de har fått – og at det ikke er brukt placebo, sier han.

Gode resultater på immunitet

Madsen legger til at vaksinen, ut fra resultatene som nå er publisert, ser ut til å ha relativt gode resultater når det gjelder å føre til immunitet.

– Både antistoffbetinget immunitet og cellebetinget immunitet ser ut til å være på et akseptabelt nivå, sier han, og understreker at dette kun er basert på det som ble publisert i The Lancet fredag.

– Det nevnes at 100 prosent av deltakerne utviklet antistoffer, er det for godt til å være sant?

– Mange vaksiner har høy effektivitet, og de beste vi har har beskyttelsesgrad på opp til 80 til 90 prosent, så gode vaksiner er effektive legemidler. Men de har ingen bevis for at dette virker mot covid-19 eller beskytter mot koronavirus, det sier denne studien ingenting om, sier han.

Han forklarer at dette snarere er et grunnlag for å gå videre med testingen.

Og nettopp dette beskriver forskerne at de vil gjøre.

– Jeg oppfatter at de kommer til å gjøre en slags praktisk fase 3-studie, at de begynner å vaksinere og skal følge opp pasientene veldig nøye. De skal starte med 40.000 frivillige, har de planlagt, sier han, og legger til:

– Dette er en litt radikal måte å gjøre det på. Det blir en slags blanding av å starte en vaksinering og å gjøre en fase 3-studie.

Madsen forklarer at det er to ting man trolig vil være interessert i å se videre på i en slik fase 3-studie.

– Det ene er sikkerheten, om det har bivirkninger. Det andre er om det faktisk virker mot sykdommen og beskytter mot infeksjon, sier han.

– Avansert legemiddelindustri

Madsen er klar på at man ikke skal undervurdere arbeidet russerne gjør.

– Det vi ikke må glemme er at russerne har en ganske avansert legemiddelindustri som produserer mange av legemidlene som vi ellers produserer i vesten, sier han.

Og selv om det går langt fortere med utviklingen av den russiske vaksinen i forhold til det som er vanlig, går utviklingen raskere også andre steder i verden.

– Det går lynraskt over hele verden. Fra å se behovet for en vaksine, det så man jo med en gang, til å være i ferd med å prøve ut mange vaksiner gjennom forskning og tildels på pasienter i både fase 1, 2 og 3, det er veldig raskt, sier han, og legger til:

– Vi må huske på at det er forskjellige måter å gjøre en god jobb på, men vi må stole på at de som utvikler vaksinene gjør en god jobb og at resultatene er riktige. Fallhøyden med å ta i bruk en vaksine som har bivirkninger eller ikke virker, den er stor.