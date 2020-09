Mener SIAN bør forbys

De siste ukene har SIAN fått stor oppmerksomhet i mediene, etter flere demonstrasjoner.

I Bergen ble SIAN-leder Lars Thorsen angrepet av motdemonstranter, mens politiet i Oslo måtte bruke tåregass mot dem som hadde møtt opp i motdemonstrasjon i hovedstaden.

Det vakte også reaksjoner da SIAN-lederen stilte til debatt på henholdsvis TV 2 Nyhetskanalen og i Debatten på NRK torsdag.

Det var Klassekampen som først omtalte at Islamsk Råd Norge (IRN) kommer med synspunkter på koranbrenning i et innspill til regjeringens arbeid med en handlingsplan mot muslimhat. Denne planen er ventet senere i høst.

POLITI: Politiet i Bergen bruker tåregass mot demonstranter som har møtt opp for å demonstrere på mot en SIAN-apell. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Fremmer rasisme

Islamsk Råd Norge mener altså at norske myndigheter nå må gripe inn ovenfor SIAN, men understreker også at ytringsfriheten er viktig.

– Vi er selvfølgelig for ytringsfriheten. Den er en grunnbjelke i demokratiet, og en forutsetning for opplyst meningsdannelse. Vi mener like fullt man må kunne diskutere hva ytringsfriheten skal brukes til. Vi mener den bør brukes til å fremme menneskerettigheter, et godt samfunn for alle og sannhetssøken, ikke til å mobbe, sjikanere andre eller fremme hat, sier Abdirahman Diriye, styreleder i IRN, til TV 2.

Han understreker at hatytringer, hathandlinger og rasisme ikke er beskyttet av ytringsfriheten, og at dette er forankret i FNs menneskerettigheter.

– FN påbyr Norge å forby organisasjoner som fremmer rasisme. Det mener vi SIAN gjør, sier Diriye.

Diriye sier det han ser av SIAN nå gjør ham redd.

– Den større konteksten er at vi har hatt to terrorangrep på norsk jord som er motivert av islamofobi og rasisme de siste årene, og hatkriminalitet mot muslimer øker. Hva kan vi gjøre med dette problemet? spør han.

Koran-brenning

Thorsen sa til TV 2 torsdag at han tar sterk avstand fra hets og drapstrusler mot 15 år gamle Arina Aamir, men åpner opp for at det kan være aktuelt å brenne koraner i fremtiden.

– Koranbrenning kan det hende vi fortsetter med. Det er en direkte respons på at politiet bryter norsk lov. De tillater blokkering av formidlingsfriheten. Politiet tilsidesetter sin tjenesteplikt etter politiloven, det krenker menneskerettighetsloven, sa han.

IRN mener det kan diskuteres hvorvidt å brenne koranen er rasisme eller en hathandling.

– Som enkeltstående handling, sett i vakuum, er den muligens ikke det. Men ser vi brenningen i kontekst av hva som blir ytret og av hvem, blir den jo det, sier han.

– Må få kritisere

Lars Thorsen, leder i SIAN, er ikke enig i at organisasjonen bør forbys.

– Det er en menneskrett å få kritisere IRNs tankesett, og å ytre seg visuelt med for eksempel koranskjending, sier han til TV 2.

Han sier videre han ikke mener Islam aksepterer de universelle menneskerettighetene.