Sondre Olden klar for Vålerenga

– Han er klar og har signert, bekreftet mediesjef Espen Shampo Knutsen til TV 2 – like før Vålerenga opplyste om signeringen på sine nettsider.

– Det er en kanonsignering for oss, og forhåpentligvis også for Sondre. Det blir gøy å få ham tilbake. Han er en ordentlig publikumsspiller, fortsetter han.

Håpet til Vålerenga er å beholde Olden ut sesongen, men får han et tilbud fra en større liga, vil han få muligheten til å dra. Han kan imidlertid ikke bytte til et annet norsk lag, understreker «Shampo.»

Sammen med en gjeng kampklare iskrigere finner vi landslagsprofil Sondre Olden. De siste sesongene har 28-åringen spilt i den østerrikske ligaen for Vienna Capitals.

– Det er flere som ikke vet om det blir sesong i det hele tatt. Akkurat nå føles det trygt å være her og trene når det er så usikkert ute i Europa, sa Olden tidligere fredag.

Og det er mange av Norges landslagsprofiler som er i samme båt. Flere ligaer er usikre på om de kan gjennomføre sesongen i det hele tatt på grunn av pandemien. Fredag formiddag kunne TV 2 fortelle at også Thomas Valkvæ Olsen har signert kontrakt i Norge. Spilleren, som kan skilte med 18 offisielle landskamper, er tilbake i Asker med en kontrakt på tre måneder.

På Lillehammer jobbes det på spreng for å sikre signaturen til tidligere NHL-spiller Andreas Martinsen. Fansen gjør sitt for å bidra og har nå samlet inn over 200 000 i en kronerulling. Det er ventet at Martinsen spiller treningskamp i Lillehammer-trøya på tirsdag.

På Gjøvik trener også tidligere Lillehammer- og Storhamar profil Alexander Reichenberg.

Det er kapt en måned til seriestart og for Vålerenga er signeringen av Olden være kjærkommen.

– Det håper vi veldig på. Han har vært her før og vært en kjempehit. Vi håper vi kan komme til en løsning ganske fort ellers har vi følere ute andre steder også, sa Espen Shampo Knutsen tidligere fredag.

– Kan det bli ut sesongen?

– Vi starter kanskje med en kort en, men så får vi se. Det er usikre tider der ute så vi får håpe han velger tryggheten her hjemme i stedet, svarte Shampo.

– Jeg vet ikke om det blir hele sesongen, men jeg er i hvert fall her nå. Det er godt å være hjemme og få muligheten til å trene med Vålerenga når situasjonen er som den er, sa Olden tidligere fredag.

Vålerenga-trener Roy Johansen mener han har noen flere spillere som må inn før de kan kjempe om de edleste medaljene kommende sesong.

– Vi er nok en tre-fire spillere unna å være et lag som kan kjempe i toppen så håper vi å ha det på plass i tiden før seriestart.

Sondre Olden vil gi Vålerenga en ekstra dimensjon.

– Vi håper det. Han har avtale med Wien, men det er en usikker tid. Det er en spiller jeg og klubben er veldig, veldig interessert i å ha med. Det er en spiller som er sårt trengt, sa Johansen tidligere fredag.

Selv ser profilen frem til å spille i iskrigernes nye storstue.

– Det er utrolig kult med ny hall her. Det er på tide. Det blir kult uansett om det er med eller uten publikum.