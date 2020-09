Messi bekrefter at han blir i Barcelona

Det er halvannen uke siden Lionel Messi sendte sjokkbølger gjennom fotballverdenen. Han sendte en faks til Barcelona hvor han gjorde det klart at han ville forlate klubben.

Fredag kveld kom kontrameldingen, slik det er blitt spekulert i av spanske medier det siste døgnet:

Messi blir i klubben han har spilt for i hele sin proffkarriere.

– Da jeg formidlet ønsket mitt om å dra til konen min og barna mine, var det stort drama. Hele familien begynte å gråte, og barna mine ville ikke flytte fra Barcelona eller bytte skole, sier Messi i et eksklusivt intervju med Goal.

🚨 WORLD EXCLUSIVE 🚨



Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.



We sat down with the man himself to clear up a few things 🐐



Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc — Goal (@goal) September 4, 2020

Hardt ut mot klubbpresidenten

33-åringen legger ambisjonene om å vinne de største trofeene til grunn for hvorfor han ønsket å forlate Barcelona – spesielt Champions League.

– Du må være med å kjempe. I det minste være med i kampen og ikke falle sammen slik vi gjorde i Roma, Liverpool og Lisboa. Alt det ledet meg til den avgjørelsen, fortsetter argentineren.

– Jeg trodde og var sikker på at jeg kunne dra. Presidenten har alltid sagt at etter sesongen kunne jeg velge om jeg ville bli eller ikke, siteres Messi.

Hele tiden har den mye omtalte klausulen i Messis kontrakt vært et tema: Den sa at han kunne forlate klubben gratis 10. juni, altså etter den opprinnelige sesongen. Men da sesongen ble utsatt på grunn av koronaviruset, mente Messi-leiren at klausulen fortsatt var gjeldende.

– Nå holder de fast ved at jeg ikke sa ifra før 10. juni, selv om vi 10. juni fortsatt kjempet i La Liga. Og dette er grunnen til at jeg fortsetter i klubben. Nå kommer jeg til å fortsette i klubben fordi presidenten fortalte meg at den eneste måten jeg kunne dra på var om noen betalte klausulen på 700 millioner euro, og at dette er umulig, sier Messi.

HARDT PRESS: Barcelona-president Josep Maria Bartomeu er en svært upopulær mann blant mange i Barcelona. I mars er det nytt presidentvalg i klubben. Foto: Albert Gea

Det ble lenge spekulert i om 33-åringen ville ta klubben til retten på grunn av kontraktsstriden. Det var aldri aktuelt, forklarer han.

– Jeg ville aldri gått til retten mot Barcelona, for det er en klubb jeg elsker. Det er klubben i mitt hjerte, og hele livet mitt har vært her. Det var aldri tankene mine.

– Bør gå ganske sømløst

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er glad for at Messi blir.

– Fotballromantikeren i meg liker at de største spillerne blir der de er, og det er noe fint med spillere som er i samme klubben så lenge som mulig. Samtidig var det lett å forstå hvorfor han ville dra. Det er veldig mye som ikke er som det skal, og det er ikke rettet opp i en vei. Barcelona blir ikke fikset på ett overgangsvindu eller et par år. Det skal bli ekstremt vanskelig å få et lag innen få år som er i nærheten av så gode som de var en dag. Da må det en skikkelig storrengjøring til, sier Stamsø-Møller.

MØTER: Jorge Messi, spillerens far og representant, ble omringet da han ankom Barcelona for møter med klubbpresidenten tidligere i uken. Foto: Nacho Doce

Han er glad Messi ikke ønsker å ta Barcelona til retten og at overgangssagaen avsluttes nå.

– Jeg liker at han velger en annen utvei enn en som ville endt med en stygg sak mellom to parter som egentlig har veldig mye å takke hverandre for. Det er ingen grunn til at det skal være på hatsk. Så er det logisk å tenke at han kanskje allerede om ett år, men vi får vente og se. Det er mye som kan skje på den tiden, og plutselig er han mer fornøyd enn han er nå, spekulerer Stamsø-Møller.

Han tror Messis retur til førstelagstreningen blir uproblematisk.

– Det er ikke bare Messi som har vært åpen på at de har underprestert. Flere viktige spillere, både Gerard Piqué og Sergio Busquets, har vært klare på at Barcelona ikke er i nærheten av der de skal være. Jeg tror han har såpass respekt i den spillergruppen at det skal gå ganske sømløst, sier han.

– Supporterne er også i krig

Det siste døgnet har det ligget i kortene at Messi kom til å offentliggjøre at han fortsetter. Mina Finstad Berg, TV 2s ekspert, så for seg at argentineren kom til å dra for en ukes tid siden.

– De siste dagene har det bikket i den andre retningen, og det har vært mye usikkerhet forbundet til klausulen og hva Barcelona eventuelt kom til å kreve. Klausulen er det helt åpenbart at ingen klubb i verden kunne betale, poengterer Finstad Berg.

– Han går hardt ut mot klubbledelsen, og det har vært ganske åpenbart hele veien at han har vært misfornøyd med Bartomeu. Det er ganske mange andre også, blant andre supporterne. Det er også grunnen til at Messi ikke har tapt seg i supporternes øyne, for de er også i krig mot Bartomeu, fortsetter hun.