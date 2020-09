– Ikke reis til Sverige. Og til dere som vurderer å stikke på fest i helga: Bruk sunn fornuft! Det går an å ha det moro uten å sette andres liv og helse i fare.

ette sa justisminister Monica Mæland (H) da hun kom med to tydelige oppfordringer på regjeringens koronapressekonferanse fredag.

– Til dere som vurderer en reise over svenskegrensen i helgen, så vil jeg minne om at vi fremdeles oppfordrer til å ikke reise til utlandet. Ingen land er grønne, alle er gule eller røde, sier Mæland.

Og til dem som vurderer å delta på større fester eller sammenkomster i helga, har Mæland også en klar oppfordring:

– Bruk sunn fornuft! Vi kjenner alle smittevernreglene og vi må lære oss at sånn kommer vi til å ha det over tid. Det går an å ha det moro uten å sette andres liv og helse i fare, sier hun.

I kraft fra midnatt

Ved midnatt natt til lørdag går seks svenske regioner, danske Sjælland og Kypros fra rødt til gult på smittekartet.

Men regjeringen fraråder reiser til nesten hele resten av Europa.

Det innebærer at grensehandelen i Värmland, Charlottenberg, Töcksfors og Årjäng kan regne med mange norske kunder denne helgen, selv med justisministeriets klare oppfordring til å holde seg hjemme.

Mens handlesenteret Nordby i Strömstad, som ligger i Bohuslän, må klare seg uten sine norske kunder.

Flere lokale utbrudd

Helseminister Bent Høie (H) sier at det har vært flere lokale utbrudd etter sommeren, som ventet.

– Mange mener kanskje derfor vi har rykket tilbake til start, og at vi bør stenge ned igjen. Men vi har heldigvis ikke rykket tilbake til start. Vi har tatt grep og har håndtert de utbruddene som har vært. Kommunene er nå førstelinjen til å håndtere utbruddene, sier Høie.

TAR REGNINGEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at de vil dekke alle kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene. Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Høie sier at alle kommuner må ha nok kapasitet til å håndtere lokale utbrudd.

– Vi vet aldri hvilken kommune som er den neste, sier helseministeren.

Brev til alle landets kommuner

Regjeringen opplyser at de vil dekke alle kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

– Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helseminister Bent Høie og kommunalminister Nikolai Astrup i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag, roser de kommunene for innsatsen de har gjort for å stanse smittespredningen.

Forlenger munnbindanbefaling

Når det gjelder munnbindanbefalingen på kollektivtrafikk i Oslo, blir anbefalingen forlenget i én uke, opplyser helseministeren.

– I Oslo er antall nye smittetilfeller fortsatt høyt. Vi har derfor valgt å forlenge anbefalingen om munnbind på kollektivreiser i og til og fra Oslo kommune i ytterligere én uke, sier Høie.

– Denne anbefalingen gjelder kun når det er vanskelig å holde avstand til andre, la helseministeren til.

MER MUNNBIND: Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier at de ikke har noen grunn til å endre rådene for munnbind. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Han minnet også om at det å holde avstand er mer effektivt enn munnbind for å hindre smittespredning.

– Vi har ikke noen grunn til å endre rådene for munnbind, og derfor videreføres anbefalingen om munnbind i rushen i kollektiv-trafikken en uke til, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

Frykter sprengt testkapasistet

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at hvis vi lykkes med tiltakene våre for covid-19, og lykkes i å vaksinere de i risikogruppene for influensa, håper vi færre kan bli syke.

– Dette vil gjøre at færre trenger å testes for korona. Vi frykter testkapasisteten blir sprengt som følge av mange med forkjølelse og influensa som må testes i vinter, sier Guldvog.

FRYKTER: Helsedirektør Bjørn Guldvog frykter testkapasisteten blir sprengt i vinter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Noe helsedirektøren også gjerne vil kommentere på pressekonferansen, er at 58 prosent ønsker å teste seg ved symptomer eller mistenkt smitte.

– Dette tallet bør være høyere. Alle med symptomer bør teste seg, dette tallet skal være nærmere 100, sier Guldvog.

IT-tips etter flere dataangrep

Etter IT-angrep mot både Stortinget og kommuner i Innlandet ber justisministeren folk om å ta IT-sikkerhet på alvor og å bytte passord ofte.

– Vi må alle ta informasjonssikkerhet på alvor, særlig nå når mange sitter på hjemmekontor, sier Mæland på regjeringens koronapressekonferanse.

Mæland gjentok Nasjonal Sikkerhetsmyndighets oppfordring om å bytte passord ofte, bruke forskjellige passord på forskjellige steder.

– Bruk passord med tall, store og små bokstaver, og ikke koble til usikrede nett, sa hun videre.