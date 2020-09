– Dette er en farlig lek

Tyrkia og Hellas var nær ved å gå til krig på grunn av Tyrkias gassjakt i et omstridt havområde. – Regjeringen har vært i panikk, sier professor Baskın Oran.

Tyrkia og Hellas har truet hverandre siden første verdenskrig. Og i det siste har spenningen økt betydelig.

Oppdagelsen av naturgassreserver utenfor Kypros er en av grunnene til den kompliserte krisen. NATO-allierte mener begge landene har rett til mulige gassfunn, noe som førte til en stor maktkamp i farvannet.

Det hele startet da Tyrkia sendte skip til området for å lete etter gass. Et område Hellas mener de eier. Til tross for de europeiske ledernes forsøk å dempe stemningen, var krigsskip, jagerfly og ubåter på plass i det omstridte havområdet.

– Tyrkia vil aldri inngå kompromisser i sin jakt på gassressurser, sa Tyrkias President Recep Tayyip Erdogan.

Folk frykter krig

Da de to landene var nær ved å gå til krig, kom nyheten mange folk hadde ventet på fra NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Den 3. august sa Stoltenberg at Hellas og Tyrkia vil delta i samtaler for å redusere spenningsnivået mellom seg.

Likevel fortsetter konflikten, for Hellas nekter dialog uten tyrkisk tilbaketrekning.

Professor Baskın Oran som har undervist utenrikspolitikk i Tyrkia i mange år, er en av landets mest kjente akademikere.

Oran sier til TV 2 at både Tyrkia og Hellas har seks mil territorialfarvann hver i Egeerhavet. Ifølge Oran er grunnen til konflikten at Hellas ønsker å utvide fra seks til tolv nautiske mil i Det joniske hav, et område som ikke vil påvirke Tyrkia.

– Det joniske hav ligger vest for Hellas, og det er mellom Italia og Hellas. Tyrkia har ikke noe konflikt med Hellas i Det joniske hav. Derfor har Hellas rett til å gjøre det. Men regjeringen og media har annonsert dette i Tyrkia som om Hellas skulle utvide territorialfarvannet i Egeerhavet, som ligger øst for Hellas. Derfor kan Tyrkia ikke si noe mot denne avgjørelsen, forteller han.

Professor Baskın Oran sier at regjeringen i Tyrkia mister makt. Foto: Privat

Professoren sier også at Tyrkias oppførsel er upassende.

– Det vi ser nå er president Erdogans utenrikspolitikk og ikke Tyrkia som stat. Det å lete etter gass er bare et påskudd, sier han.

President Erdogans parti AKP, har alliert seg med det nasjonalistiske partiet, MHP, etter kuppforsøket i 2016.

Den erfarne professoren forteller at målet til landets nye utenrikspolitikk er å øke spenningen både i og utenfor landet med tanke på å opprettholde denne AKP- MHP alliansen.

Det har blitt utført undersøkelser som viser at regjeringen mister makt. Det er flere faktorer som fører til dette blant annet dårlig økonomi og koronapandemien. I tillegg tenker de som pleide å si at “jeg skal alltid stemme på Erdogan” helt forskjellig.

– Landets innbyggerne har begynt å stille spørsmål om situasjonen de står i. I det siste har 15 prosent av velgerne vært usikker, det er et veldig høyt tall. Regjeringen har vært i panikk, og derfor prøver de å øke spenningen.

Han sier også at den tyrkiske regjeringen har forandret politikken sin.

Kariye-museet, eller Chora-kirken, var opprinnelig en ortodoks middelalderkirke, men ble omgjort til moske for to uker siden. Foto: Emrah Gurel

– Presidenten har omgjort Hagia Sophia og Karia fra museum til moskeer, det har ikke påvirket velgerne på positiv måte. Derfor har de gitt opp islamisme, og nå prøver de å få støtte gjennom tyrkisk nasjonalisme, sier Oran.

– Ensidige avgjørelser

Cengiz Aktar er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Athen. Han sier til TV 2 at konflikten mellom Tyrkia og Hellas er veldig komplisert og historisk.

Ifølge Aktar er en av de grunnene til konflikten Tyrkias ambisjon og plan som kalles «blått hjemland» (Mavi Vatan). Det innebærer å utvide Tyrkias økonomiske sone langs kysten.

Cengiz Aktar er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Athen Foto: Privat

– Blått hjemland har blitt regjeringens doktrin i det siste. Tyrkia har annonsert en plan som innebærer en suverenitet over et område der Tyrkia ikke tar hensyn til øyene og Kypros,og de førte til konflikten, forteller han.

Aktar forteller også at naturgassene som er funnet utenfor Kypros ligger veldig dypt, og derfor er det både vanskelig og dyrt å hente dem ut.

– Farlig lek

Den erfarne professoren legger til at Tyrkias nåværende utenrikspolitikk har ganske aggressiv tone, mens Hellas er mer diplomatisk.

– Problemet er at Tyrkia bruker et språk som er veldig provoserende. Landets president truer, sender krigsskip og snakker om krig. Dette er en farlig lek. Utenrikspolitikk vi er vant til, foregår ikke slik, sier han.

– Noe som er også spesielt med Tyrkia er at når det er en snakk om krig, gir de fleste av opposisjonspartiene støtte til regjeringen. Når det kommer til utenrikspolitikk blir de like nasjonalistiske som regjeringen, og de glemmer virkeligheten. Dette er et stort problem, sier han.

Økning i antall flyktninger

Constantinos Filis er professor i internasjonale relasjoner. Han sier til TV 2 at etter konflikten har Hellas sett 20 prosent økning i antall flyktninger og migranter som tok seg inn i Hellas via grenseelven Evros.

– Tyrkias politiske instrumentalisering av flyktninger og migranter er bekymringsfullt, sier den greske eksperten.

Filis sier at Tyrkia skaper spenningen i det omstridte havområdet. Foto: Privat

Tyrkia advarte onsdag Hellas mot å eskalere situasjonen.

– Hellas burde unngå feilsteg som kan lede mot veien til ødeleggelse, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– I Middelhavet, Egeerhavet og Svartehavet vil Tyrkia få det som er rettmessig vårt, sa han, og understreket at Tyrkia skal demonstrere handlekraft i tiden framover.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.