Sexarbeidere sliter under koronapandemien

Det er forbudt å kjøpe sex i Norge, men lov å selge sex. Som et smitteverntiltak, innførte myndighetene et midlertidig forbud mot å selge sex under nedstengingen av landet.

Dette gjorde hverdagen krevende for prostituerte i Norge, ifølge en rapport fra Pro Senteret, som er et nasjonalt kompetansesenter for prostitusjon.

Majoriteten av de som selger sex på gata i Oslo i dag er migranter som kommer fra Romania, Bulgaria og andre østeuropeiske land. Ofte har de lite språk og skolegang, og selger seksuelle tjenester for å løse en vanskelig livssituasjon.

UNG: «Samira» begynte å selge sex som 11-åring. Foto: Ingvild Gjerdsjø TV 2

«Samira» var bare 11 år gammel da hun begynte å selge sex.

Hun har nå jobbet som prostituert i 20 år, men opplever at koronapandemien har gjort hverdagen vanskelig.

– Jeg vil ikke jobbe under korona, men jeg må ha penger til mat, husleie og til å sende hjem til familien i Bulgaria. Jeg er også mamma, jeg er også et menneske, sier hun til TV 2.

– Jeg er redd

Hun forteller at arbeidsdagene har blitt lengre og kundene færre.

– Kundene er redde og vil holde seg hjemme, de vil ikke bli syke, forteller hun.

En kunde ringer «Samira» og vil vite om hun har vært i karantene etter at hun kom tilbake fra Bulgaria. Andre sier at hun ikke må jobbe nå under koronapandemien.

Men for «Samira» finnes det ingen annen mulighet.

– Så lenge ingen hjelper meg, må jeg selge kroppen min, sier hun.

Hun forteller at hun ikke er redd på dagtid, men at hun føler seg utrygg om kvelden.

– Jeg er redd. Man vet aldri hva som vil skje. Hvem er det som plukker meg opp? Kanskje kommer det noen som er aggressive, sier «Samira».

Forteller om sjikane og vold

Fra Maritastiftelsen er Siv Therese Isachsen ute på oppsøkende arbeid blant de prostituerte på gata i Oslo.

BEKYMRET: Siv Therese Isachsen, fra Marita-stiftelsen, er bekymret for de prostituerte. Foto: Ingvild Gjerdsjø, TV 2

– Jentene har hatt det ekstremt vanskelig. De er også redde for korona, men har vært tvunget til å være ute på gata. Det har vært en tøff periode for dem, sier hun.

Hun forteller at det er færre kunder. De prostituerte tar en større risiko og blir med kunder de ellers ikke ville vært med, og dermed utsetter seg for en enda større fare.

– Jentene forteller om sjikane og vold. Det gjør noe med mennesker at du lever i konstant redsel. Det er stress fra morgen til kveld og de er bekymret for fremtiden, sier hun.

TOMT: – Det er ingen kunder her på grunn av koronaviruset, forteller de prostituerte på Karl Johans gate i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø, TV 2

Ber om Nav-støtte

De prostituerte ble ikke tilbudt noen form for økonomisk hjelp for å kunne bidra i den nasjonale dugnaden, og holde seg borte fra sexsalg, da regjeringens midlertidige forbud trådte i kraft.

Rapporten «Oversett og etterlatt» konkluderer med at de prostituerte ble satt i en vanskelig situasjon.

– Inntjeningen ble redusert og situasjonen ble uforutsigbar. Man vet fra før at i situasjoner som er ekstraordinære, blir det et økt frustrasjonsnivå som kom til uttrykk ved økte voldshendelser knyttet til sexsalg. Pluss at det å være konstant redd for å bli utsatt for smitte eller å smitte andre, ikke er en god situasjon å være i, forteller Bjørg Norli, leder for Pro Senteret.

Nå håper hun myndighetene inkluderer de prostituerte i fremtidige planer knyttet til sexsalg, og at smittevernloven kan brukes i forebyggende tiltak.

– Kanskje kan det i en begrenset periode hvor det er forbudt å selge sex, og man er opptatt av smittevern, gis støtte fra NAV til å dekke husleie og mat, sånn at man ikke behøver å selge seksuelle tjenester, sier hun.