Edvald slått på målstreken: – Ekstra surt

Se video av spurten øverst på siden!

Edvald Boasson Hagen (33) fikk en perfekt mulighet til å ta sin fjerde etappeseier i Tour de France, men det ble bare nesten.

– Godt fornøyd, men surt

Rudsbygdingen fikk et strålende opptrekk av Michael Gogl og lå lenge første inn mot målstreken på fredagens etappe, men måtte slå i styret i frustrasjon over at Wout van Aert kom susende forbi til sin andre seier i årets Tour.

– Det var en ekstremt rask og hard etappe. Men det var så nært å gå for en seier, og da er det ekstra surt. Men jeg er godt fornøyd, og laget gjorde en kjempejobb, sier Edvald til TV 2.

– Det var synd jeg ikke klarte litt til på slutten der, men det var en lang spurt. Jeg måtte bare åpne der. Det ble nesten. Jeg skal vel være fornøyd, men så klart skulle jeg hatt mer, fortsetter han.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd var imponert over Boasson Hagen etter etappen til Lavaur.

– Han var offensiv. Det var riktig å ta kommandoen og tørre å åpne spurten. Van Aert er nærmest uslåelig. Han slo jo de beste spurterne i verden for to dager siden. I dag har ikke Edvald noe å angre på. Det er ingen skam å bli slått av ham (van Aert), sier Hushovd.

– Hadde ikke så mange valg

Spurten etter 168 kilometer markerte slutten på en etappe som ble et fyrverkeri etter at Bora-hansgrohe-laget satte fart fra start av. Peter Sagans hjelpere lyktes med taktikken og ristet av seg de største spurtkanonene.

Boassson Hagen var på vakt og maktet å sitte riktig plassert når de avgjørende temposkiftene kom. Det var likevel umulig å gjøre noe med van Aert, som er i utrolig form for øyeblikket.

– Han var sterk. Jeg kunne så klart ha åpnet noen meter senere, men farten gikk veldig ned på slutten og jeg måtte egentlig bare fortsette med den farten jeg hadde. Da ble det som det ble. Jeg hadde ikke så mange valg, sier Boasson Hagen.

– Klarer du å glede deg over det, eller er det bare kjipt?

– Jeg må være godt fornøyd med andreplass, men så klart vil man alltid ha førsteplass i alle sykkelløp. Spesielt i Tour de France er det det som teller. Men man må ta det man får og jobbe videre med det, svarer han.

Lagkamerat Michael Valgren, gledet seg over den solide prestasjonen og mener at Boasson Hagen, som var i brudd på torsdagens etappe, er på gang.

– Han får bedre og bedre bein. Det gjør godt for Edvald. Han er også ute etter ny kontrakt, i alle fall gjenforhandlinger. Det er godt, i alle fall for hodet. Når han først har fått hull på byllen, tror jeg vi kan få sett mer til ham, sier Valgren til TV 2.

Det mener også sportssjef i NTT-laget, Gino van Oudenhove.

– Jeg har sett Edvald i går og i dag. Han er i bra form. Det lover bra for resten av Touren, sier van Oudenhove.

Pogacar tapte tid

Dramatikken på etappen var spredt utover hele dagen, og den siste akten startet med 35 kilometer da sidevinden slo til. Storlagene var på vakt og brakte sine kapteiner i front, men flere måtte bite i det sure eplet. Sidevinden ble kostbar for blant andre Tadej Pogacar, Mikel Landa, Richie Porte, Mikel Landa og Richard Carapaz, som alle tapte ett minutt og 21 sekunder til de øvrige sammenlagtfavorittene.

Pogacar måtte også gi fra seg den hvite ungdomstrøyen til Egan Bernal etter å ha rotet det til i sidevinden.

– Vi tok tid på noen sterke ryttere. Vi bør være fornøyde, sier Bernal, som ligger på fjerdeplass sammenlagt - 13 sekunder bak ledende Adam Yates.

Den unge kolombianeren forteller at planen var laget allerede på morgenen, og at Team Ineos Grenadiers-rytterne var forberedt.

– Vi visste at etter byen, var det to rundkjøringer med sidevind. Når du kommer ut av rundkjøringen, er det vanskelig å ta hjulet. Vi visste at vi skulle være først der. Laget gjorde en strålende jobb, sier Bernal.

For Sagans del lyktes angrepet fra laget i form av at han overtok den grønne poengtrøyen, men det ble bare en 13. plass på selve etappen. Til TV 2 forteller Sagan at han ikke kunne spurte de siste hundre meterne siden kjedet på sykkelen hoppet av.

Alexander Kristoff og resten av spurterne kom i mål over kvarteret etter at van Aert hadde jublet for etappeseier.