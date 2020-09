2021 blir for alvor året for elektriske SUV-er. Flere nye modeller er på gang, blant dem Skoda Enyaq. Ford Mustang Mach-E og Tesla Model Y.

Dessuten har vi en modell som tyvstarter litt, og skal komme til Norge like før nyttår. Nemlig VW ID.4. Den har for øvrig verdenspremiere 23. september

Volkswagen er nå i gang med å dryppe informasjon om det som er andre bil ut i deres store, elektriske offensiv. Den mer kompakte ID.3 er allerede i Norge.

VW har akkurat sendt ut de første interiørbildene av ID.4 og lover samtidig at bilen skal få det de kaller "generøse plassforhold". Mer konkret at den på dette området skal være like stor som SUV-er en klasse over.

543 liters bagasjerom

Vi venter oss at ID.4 utvendig skal være rundt 4,60 meter lang. Med batteripakken i bunnen av bilen, blir det mulig å utnytte plassen optimalt.

Bagasjerommet er oppgitt til 543 liter. Volkswagen lover at interiøret skal være nyskapende, sammenlignet med dagens modeller fra merket. På vei inn i bilen, betjener du dørhåndtakene elektrisk, disse flukter også med karosseriet. Fører og passasjerer går inn gjennom store døråpninger, og sitter høyt.

Dashbordet skal gi inntrykk av å sveve – det har ingen forbindelse med midtkonsollen. Denne er utformet som en egen del. Det store panoramataket gir fri sikt mot himmelen.

Her er produksjonen av ID.4 i gang i Tyskland

VW ID.4 på plass i Norge: Dette eksemplaret på tyske skilter har nylig vært på Norges-besøk.

ID. Light

I mørket skal ambientbelysningen gi en behagelig atmosfære, med 30 ulike farger å velge mellom.

«ID. Light» er en nyskapende funksjon som alle modellene i ID.-familien får. Lysbåndet under frontruten gir støtte til sjåføren i mange situasjoner, med lyssignaler i ulike farger som skal kunne oppfattes intuitivt. På denne måten ønsker for eksempel «ID. Light» føreren velkommen, og viser at bilen er klar til å kjøre. Om bilen er låst eller opplåst, signaliseres også.

«ID. Light» fremhever også støtten fra assistentsystemer og navigasjonssystemet. Lyssignalet viser for eksempel om du snart må bremse, eller når du får et innkommende anrop. Blinkende signaler viser også anbefalt filskift, og systemet varsler om du kjører i feil fil.

Derfor forsvinner en av Norges mest solgte biler

VW ID.4 er en SUV i familiebilklassen, den er også søstermodell til kommende Skoda Enyaq.

Åpner salget av ID.4

Interiørene i introduksjonsmodellene ID.4 1ST og ID.4 1ST Max domineres av rolige, kultiverte farger: «Platinum Grey» og «Florence Brown». Rattet, rattsøylen, omrammingen til displayene og betjeningsøyene i dørene er i «Piano Black» eller puristisk «Electric White» utførelse.

Volkswagen skal åpne for salg i Norge like etter verdenspremieren og de første kundene skal altså få bil mens vi ennå skriver 2020.

