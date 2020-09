Da krisen slo til for fullt, fikk de seg en skikkelig overraskelse

I begynnelsen av januar ble det kjent at Pål Wibe skulle ta over som ny konsernsjef for XXL. Wibe har lang erfaring som toppsjef for Europris og Nille, og fikk i oppgave å snu den kriserammede sportsutstyrsgiganten til igjen å bli et lønnsomt selskap.

Han forteller i TV 2-programmet Bare business at det ble en spesiell start 1. april – rett etter at regjeringen hadde stengt ned store deler av Norge på grunn av koronapandemien.

– Alle vi nordmenn var jo hjemme og beveget oss ikke ut. Men etter noen uker, utover mot påsken, begynte salget å gå i positiv retning. Så ble det sterkere og sterkere, forteller Wibe.

Salgsboom

For hjemmekontor og reiserestriksjoner gjorde at nordmenn kjøpte stadig mer utstyr til trening og tur.

Dette ble et kjærkomment oppsving i salget for sportsvarebransjen, som etter en snøfattig vinter hadde hatt katastrofale salgstall for ski og annet vintersportsutstyr.

– Jeg skal jo innrømme at vi til å begynne med ikke helt turde å tro at det var en varig trend. Men så så vi at det ble en veldig boom: Folk ønsket å være aktive når de var hjemme, og komme seg ut i helgene med familien, forteller Wibe.

Gjennom våren og sommeren ble etterspørselen så stor at det ble vanskelig å finne leverandører med varer på lager.

På ett tidspunkt var det nesten umulig å oppdrive sykler i det europeiske markedet. Dette ble en brå overgang for XXL, som i februar hadde vært på randen av konkurs. Det ble også en overgang som skapte overraskende hodebry.

– En kjempeutfordring

– Før korona hadde vi planlagt for en nedbygging av varelageret. Vi hadde hatt tømmesalg og kuttet i bestillingene, i og med at utviklingen hadde vært negativ, sier han og fortsetter:

– Og dette har vært en kjempeutfordring for oss: I det ene øyeblikket skulle vi kutte i bestillinger av varer, og så i neste øyeblikk måtte vi prøve å skaffe nok varer.

Noen måneder med kraftig økning i salgstall har hjulpet for XXL og andre sportsutstyrbutikker. Men de grunnleggende problemene i bransjen er fortsatt til stede.

Økt netthandel har gitt lavere omsetning i fysiske butikker. Hard konkurranse og prispress har også gjort det vanskelig å drive lønnsomt.

Sportskjedene har i tillegg etablert for mange butikker i forhold til etterspørsel, mener Wibe, som er klar på at mye må endres i bransjen.

– Vi aktørene i bransjen – også vi i XXL – har nok påført oss selv litt skade. Her har det vært en kombinasjon av en rivende utvikling, og at vi ikke gjorde helt optimale beslutninger en periode, sier Wibe.

Rask vekst

Wibe mener at XXL som kjede vokste svært fort, fra å være en liten utfordrer i Norge, til å bli en suksess med en rekke varehus i fem land. I den ekspansjonen ble ikke systemet tilpasset størrelsen.

– Vi må jobbe mye mer med måten vi driver. Vi må planlegge bedre, drive bedre konseptutvikling, sesonger og kampanjer, sier Wibe.

Over 20 prosent av salget til XXL er nå gjennom netthandel, og Wibe tror at det kan føre til at noen varehus legges ned eller flyttes.

– Vi vil kanskje åpne noen nye varehus, men vi kan heller ikke drive enkelte varehus hvis de ikke er lønnsomme. Så der vil vi bli tøffere, sier Wibe, som mener at flere butikker i bransjen vil bli lagt ned framover.

– Det er for mange nå, og vi ser allerede at det blir færre.

– For mye risiko

Den snøfattige vinteren i den sørlige delen av Norge – og dårlig salg av ski og vintersportsutstyr – ble spikeren i kista for sportskjedene Gresvig og Intersport. Disse kjedene slo seg konkurs i februar.

XXL klarte da såvidt å sikre finansiering til å drive videre.

– Vil dere tåle en snøfattig vinter til?

– Det må vi gjøre. Vi må ha en finansiell soliditet som gjør at vi faktisk tåler at det blir en snørik vinter, og at det blir en snøfattig vinter. Det handler om at vi må ta ned risikoen litt, og skape fleksibilitet fra leverandøren og hele veien ut til kunden. Der har vi nok tatt for mye risiko, sier Wibe.

Se hele intervjuet med XXL-sjefen i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, eller når som helst på Sumo.