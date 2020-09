Ingen mistanke om at noe kriminelt har skjedd etter funn av dødt spedbarn

Politiet i Trøndelag sier at de per nå ikke har mistanke om at noe straffbart har skjedd, etter at et dødt spedbarn ble funnet i Orkland kommune fredag morgen.

Meldingen om dødsfallet kom inn klokken 08.30 fredag. Dette bekreftes til avisen av etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt.

Rådmannen i den aktuelle kommunen opplyser til Adresseavisen at kommunen bistår med psykososialt kriseteam.

Ifølge avisa er det to uniformerte politibiler på den private adressen og flere politifolk utenfor boligen. Det er også en krimteknikerbil på stedet.

Etterforskingsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt opplyser til NRK at barnet er to måneder gammelt og hjemmehørende i Orkdalsregionen.

TV 2 får bekreftet fra kommunikasjonrådgiver Audun Hoem Hagen hos politiet i Trøndelag at det er et spedbarn.

– Ingen er siktet eller mistenkt, og foreløpig er det ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd, sier han til TV 2.

Politiet viser i en pressemelding til at et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2011 sier at alle uventede dødsfall for personer under 18 år etterforskes, for å avklare hva som kan være årsaken.

Saken oppdateres!