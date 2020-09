Frykter å havne bakpå – tar grep

- Jeg er jo en pyse, pinner i nese og hals er ikke så behagelig, men det må gjøres!

Vi var med da landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble koronatestet. Det var litt vondt, men fort gjort.

– Hva gjør vi ikke for å komme på samling! sier treneren etter testen i Oslo.

Mandag samler han allroundlandslaget på Sjusjøen. Bakgrunnen for at Myhr Nossum går til dette drastiske skrittet er at han vil ha bedre kvalitet på treningene. Han vet at russerne med Alexander Bolsjunov i spissen trener for fullt.

– Han trener, ja. Og han trener mye og hardt!

Skifolket har hatt strengere smittevernregler enn de fleste andre idretter, med to meters avstand og forbud mot å reise kollektivt. På Sjusjøen blir det normale tilstander:

– Ja, det blir første gang vi samles uten restriksjoner i denne litt uvirkelige perioden vi er inne i. Hele mitt lag, allroundlandslaget, inkludert støtteapparatet er da koronatestet. Vi skal bo under samme tak, i ei hytte på Sjusjøen. I forkant har vi vært i karantene, og det skal vi også være fram til samlingen. Og under oppholdet skal vi unngå å være sammen med andre folk, forklarer Myhr Nossum.

Landslagstreneren forklarer at han ser store fordeler med at løperne nå kan presse hverandre på intervall-øktene, for nå er det ikke forbudt å være tett på hverandre.

– Dette opplegget betyr ikke at smitterisikoen er helt borte, men vi gjør alt som er mulig for å minimere den. Jeg ser store sportslige fordeler med å få kjørt et slikt treningsopphold.

– Kan vi se for oss at det kan bli slik til vinteren for å få gått internasjonale skirenn?

– Vi vet jo ikke hvordan det blir kommende sesong, men det er nok realistisk at vi må igjennom slike tester for å vise at vi er negative og friske. Det kan være et krav for å kunne reise og konkurrere utenlands.

– Allroundlandslaget er det eneste av langrennslandslagene som kjører et slikt opplegg?

- Ja, vi blir kanskje forsøkskaniner for andre, det blir spennende å se hvordan dette går.