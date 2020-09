– Det ble så ille at jeg begynte å lyve om at jeg farget håret mitt

Ny undersøkelse viser hvordan sykepleiere blir utsatt for rasisme på jobb. Norske Jasmine Mordal (24) har kun jobbet i to år, men likevel har det skjedd så mange ganger at hun må lyve om seg selv.

Norske Jasmine Mordal (24) er født og oppvokst i Kristiansund med sin norske mor. Hun har en far som er fra Marokko.

I to år har hun jobbet som sykepleier på norske sykehus. Hun flyttet til Østlandet for å studere og jobbe på sykehus.

Til tross for at jobben hennes er å ta vare på pasientene, har hun på de to årene hatt flere uhyggelige arbeidsdager mens hun har pleiet pasienter.

Med sitt mørke hår, brune øyne og brune hudfarge har hun fått utallige kommentarer og spørsmål om hvor hun er fra.

– Men jeg er jo norsk, tenker jeg. Det er ingenting som knytter meg til utlandet, bortsett fra at jeg har en far som jeg ikke har kontakt med, forteller Mordal.

Det var Sykepleien som først omtalte historien til Mordal.

Etter hvert har det gått så langt at hun må lyve om håret sitt.

– Jeg blir først provosert, og så blir jeg lei meg etterpå. Nå har det gått så langt at jeg bare sier at jeg har farga håret for å slippe å svare på alle kommentarene og spørsmålene om hvor jeg er fra, forteller Mordal.

Utenom de små kommentarene hun får hele tiden, er det særlig to hendelser som hun husker ekstra godt.

Nektet å ta medisiner

– Det var en gang jeg skulle inn til en dame for å gi henne medisiner. Da nektet hun faktisk å ta medisinen fordi hun ville få de av noen som var norsk, forklarer Mordal.

Den unge sykepleieren ble sjokkert og provosert.

Samme kvinne skulle få hjelp til å bevege seg. Mordal fikk hjelp av en annen kollega.

Da smalt det fra pasienten.

– Rett foran meg sa hun: «Endelig kommer det ei norsk som faktisk kan det her». Det er klart at man blir lei seg av sånt. Jeg gjør jobben min, og jeg er norsk.

Mordal er ikke alene om å bli diskriminert.

Hver fjerde blir utsatt

En ny undersøkelse gjort hos fagbladet Sykepleien viser at hver fjerde sykepleier oppgir at de det siste året har opplevd at kolleger utsettes for diskriminerende eller hatefulle ytringer.

I undersøkelsen har 2600 medlemmer av Norsk sykepleierforbund blitt spurt.

Av de som har svart at de har opplevd diskriminering, sier mer enn 6 av 10 at det antas at sykepleierens hudfarge er motivasjonen bak ytringen.

«Du er ikke norsk»

Møtet med den kvinnelige pasienten som nektet å ta medisinene fra henne er ikke første gang hun møter på diskriminerende kommentarer.

– Jeg gikk inn til en mannlig norsk pasient for pleie ham. Det første han gjorde var å spørre meg hvor jeg er fra. Jeg er fra Kristiansund svarte jeg, forteller hun.

Men det stoppet ikke der. Pasienten trodde nemlig ikke på Mordal.

– Det er ikke sant. Jeg ser at du ikke er norsk. Jeg vil ha en norsk sykepleier, sa han ordrett til meg.

Mordal ble sjokkert og forlot rommet. Hun og en kollega byttet arbeidsoppgave. Neste sykepleier som kom for å hjelpe mannen var blond, men av øst-europeisk opprinnelse med et gebrokkent språk.

– På grunn av hudfargen min, ville han heller få pleie av ei som kommuniserte dårligere, forteller hun.

Ble fjernet fra pasienten

Mordal var fast innstillt på å gjøre jobben sin.

– I starten var jeg bare usikker på hva som skjer. Egentlig hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke skulle bry meg og fortsette å pleie mannen. Men han sa hele tiden at han ville ha en norsk sykepleier, sier hun.

– Først tenkte jeg at jeg er jo norsk. Men etter hvert ble det så ubehagelig at han var hyggelig mot alle andre unntatt meg, forteller Mordal.

Etter hvert tok hun det opp med sykehuset. Da ble det bestemt at hun ikke lenger skulle pleie mannen.

– Det skal ikke være sånn, så enkelt er det. Det er ingenting som unnskylder slike kommentarer. De var friske og oppegående til sinns, sier Mordal.

Forbundet: – Vil trolig øke fremover

Leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener undersøkelsen viser et problem vi vil se i større grad fremover.

SKEPTISK: Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen er ikke overrasket over tallene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Denne type diskriminering er noe vi dessverre har sett pågått over flere år. Denne undersøkelsen viser også at det er langt større problem for de med annen hudfarge, ikke bare de som har annen etnisk tilhørighet. Samtidig er det grunn til å tro at problemet vil bli verre med årene ettersom flere med minoritetsbakgrunn, heldigvis, tar helseutdanning, sier forbundslederen.

Hun etterlyser at ledere på arbeidsplassene gjør dette som en del av en arbeidsmiljøproblematikk.

– Vi vet at én av fem sykepleiere slutter etter ti år i jobben. Er dette en del av problemet? Ja, det er det. Det er et avvik, og det er alvorlig. Ledere må ta dette på alvor og sette en standard for hva som er etisk akseptabelt, for å ivareta både pasienter og ansatte, utdyper Larsen.