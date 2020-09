Nakstad: – Frykter klyngeutbrudd sprer seg under radaren

Bare i løpet av de to siste dagene har det vært registrert 249 smittetilfeller i Norge. Nå frykter Espen Nakstad at smitten kan gå fra lokale til regionale utbrudd.

Ved midnatt natt til fredag var det registrert 11.120 koronasmittede personer her i landet.

Det er en økning på 86 det siste døgnet. På de to siste dagene har økningen vært på 249 registrerte smittede. Mange av de nye registrerte kommer fra lokale smitteutbrudd.

Bare på på Norges Handelshøyskole er 111 personer fått påvist koronavirus siden 23.august.

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad mener det er tegn til bekymring.

Frykter regionale utbrudd

De høye tallene kan bety problemer for kommunene.

– Det som bekymrer meg er to ting. Det ene er at det er mange lokale utbrudd. Det andre er at de er store. Når vi nærmer oss et smitteutbrudd på tresifra antall smittede, sånn som vi har sett i Bergen for eksempel, så blir det ganske stor jobb for kommunene, sier Nakstad til TV 2 nyhetskanalen fredag.

– Hvilke konsekvenser kan dette få?

– Risikoen er da et flere smittetilfeller kan gå under radaren. Og bidra til at smitten sprer seg. Vi har så langt ikke holdepunkter for at det har skjedd. Men om det skjer så risikerer vi et utbrudd som ikke bare er lokalt, men blir regionalt. Derfor er det viktig at vi fanger opp de som er syke, forklarer Nakstad.

Fare for mørketall

Antallet smittede var torsdag på det høyeste siden april.

At det blir påvist så mange nye smittede skyldes ifølge Nakstad at vi tester opp mot ti ganger så flere personer enn hva vi gjorde i april, derfor fanger vi opp flere.

Han understreker likevel at tallene kan være høyere.

– Samtidig så er det usikkerhet rundt de mørketallene, fordi mange unge tester positivt. De havner ikke like ofte på sykehus eller blir syke, og da reflekterer ikke dette seg innleggelsestatistikken. Det betyr at det er en annen gruppe som bidrar til smitte i Norge enn hva vi har sett tidligere, sier han videre.

Selv om smitten øker, er det antall personer innlagt på sykehus stabil. Fredag er det 13 personer som blir behandlet på norske sykehus.

– Trøsten er at det er yngre aldersgrupper som smittes, og det ser ikke ut til at den smitten har gått inn i den eldre befolkningen, og dermed så holder antall innlagte på sykehus seg nede, forteller Nakstad.

Lys i enden av tunnelen

Nakstad minner om at det er lys i enden av tunnelen

– Det vi gjør nå, med å holde ut med én meters avstand, vaske hender og hjemmekontor, så er det en forsikring for oss selv mot å ikke stenge ned samfunnet enda en gang, sier Nakstad.

– Fortsetter vi slik et halvt år med tiltakene, så vil dette gå veldig fint uten at vi i Norge blir veldig mer påvirket enn det vi har blitt nå, forklarer han videre.

264 koronadødsfall var torsdag meldt til Folkehelseinstituttet. Tallet har vært uendret siden 20. august.