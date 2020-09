Vollvik til TV 2: – Hele Norge har syndet på merking av munnbind

Idar Vollvik mener han nå tas for noe hele Norge har syndet på. – Føler oss forfulgt, sier han.

Idar Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet, siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr.

Politiet aksjonerte da mot tre lokaler i bergensområdet som tilhører Vollvik. I løpet av tirsdagen beslaglaga politiet kassevis med munnbind fra Vollviks lokaler.

Onsdag ble Vollvik løslatt av politiet, etter to dager med avhør. Torsdag gikk han i en pressemelding ut og beklaget det som hadde skjedd, og at hans selskap allerede var i gang med å varsle kunder om feilmerkingen da politiet aksjonerte.

– Jeg er litt fortumlet, men fattet. Det har ikke vært en behagelig tid de siste dagene, sier Vollvik til TV 2 fredag.

Vollvik har vært mye i mediene tidligere, men sier de siste dagene ikke kan sammenlignes med noe han har opplevd før.

– Vi startet opp i februar/mars med å importere to-tre testpartier. Ingen av disse partiene holdt mål. Jeg tenkte at det likevel måtte være mulig å få til dette, og jeg hyret inn fagfolk, så vi fant munnbind som var helt uklanderlig, sier han.

Tjent millioner

Vollvik sier han har solgt flere millioner munnbind, til flere titalls millioner kroner.

– Fram til august var det bare utlegg, det var først da vi begynte å tjene penger på dette, sier han.

Han mener det han og hans selskaper har gjort, ikke er noe verre enn det store deler av norske selskaper som selger munnbind har gjort.

– Sakens kjerne er at av alle disse handlene vi har gjort, så kan det være vi ved ett tilfelle har fått levert ikke-medisinske munnbind. Da vi oppdaget at det var noe feil, så returnerte vi halvparten av dem, og begynte innhenting av de vi hadde levert ut, sier han,

Han sier det var på dette tidspunktet at politiet slo til.

– Jeg mener det var en unødvendig aksjon fra politiet. Vi har samarbeidet, og dersom det viser seg at vi har gjort noe feil, så beklager vi det, sier han.

Vollvik sier han ble pågrepet av politiet på jobb.

– Jeg er på jobb rundt 06-07-tiden hver morgen, og var dette på tirsdag også. Da ble jeg møtt av to politifolk utenfor kontoret som ba meg bli med. Jeg har samarbeidet med dem, gitt dem tilgang til alle våre systemer, sier han.

Fant feil hos politiet

Vollvik sier at det kan være noe galt med ett av partiene munnbind de har fått, men at dette ikke er sikkert enda.

– Når det kommer til merking, har vi syndet. Men det har også hele Norge gjort. Du kan gå på apoteket og kjøpe munnbind du får i en papp-pose uten dato-merking eller noe, men så er det vi som blir stilt i gapestokken, sier Vollvik.

Han sier at han i avhør konfronterte politiet med at det var to feil ved desinfeksjonsspriten de hadde satt fram.

– Det manglet uthevet varseltrekant og dato-stempling. Da ble de litt paffe, men produktet er sikkert supert likevel, sier han.

Om partiet som det kan være en feil ved, sier Vollvik at det er bestilt av en norsk leverandør.

– Vi bestilte type 1 munnbind, og fikk sertifikater i forkant som viste at alt var bra. Vi fikk faktura på type 1 munnbind, men vi har kanskje fått noe annet, det driver politiet å tester nå, sier han.

Uenig i kritikk

Saken og pågripelsen av Vollvik har vakt stor oppmerksomhet på sosiale medier.

– Hva tenker du om at folk kaller deg pandemi-proffitør?

– Det tenker jeg blir helt feil. Apoteket solgte munnbind for 29 kroner, jeg solgte det for noen få kroner. Vi tjener penger, men det er svært små marginer, og vi har fått utrolig mye positiv respons på det, sier han.

Han sier det nå er viktig for ham å tydeliggjøre ovenfor dem som har kjøpt munnbind av han at alt er som det skal.

– Vi vet hvem vi har levert hva til, og vi går gjennom at alt er som det skal, sier Vollvik.

Torsdag ble det kjent at legemiddelverket la ned omsetningsforbud for munnbind for Vollviks selskaper.

– Dette har vi anket. Alt vi har importert er hel ved, så det føles ikke rettferdig, sier han.

– Hva betyr dette vedtaket for din virksomhet?

– Det kan bli katastrofe, men vi er jo ikke rettsløse i dette landet, vi må jo kunne klage. Har vi gjort feil, må vi kunne gjøre rett igjen. Vi har aldri gjort noe feil bevisst, aldri, sier Vollvik.

Han sier det føles urettferdig at saken har fått så stor oppmerksomhet.

– Vi føler oss litt forfulgt. Vi har jobbet dag og natt i mange måneder, også er det oss de går etter, sier han.