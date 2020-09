– Barn får skyldfølelse av munnbind på skolen

PARIS (TV 2): Skoleelever i Frankrike må gå med munnbind fra de er 11 år. - Det skaper mye angst og gir barn skyldfølelse. De frykter at det er deres skyld at andre smittes, sier psykolog Noémi Schwab til TV 2.

Denne uka har det vært skolestart i mange europeiske land, også i Frankrike.

I de trange gatene midt i Paris er Ignacio Brzovic (16) på vei til Lycée Voltaire. Han hører på fransk rap på skoleveien. I hele vårhalvåret var det hjemmeskole. Så sommerferie. Han har ikke vært på skolen på et halvt år.

Ignacio Brzovic må bruke munnbind på skolen, siden han er over 11 år. Over hele landet ble skole-munnbind innført i Frankrike denne uka. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg likte hjemmeskole godt. Det trengtes ikke så mye innsats, jeg kunne lære i senga hvis jeg ville, sier han.

Nå er skolehverdagen annerledes. Det er innført påbud om munnbind fra 11 år. I Paris og flere andre byer må barn og unge gå med munnbind også utenfor skolen. Både ute og inne på offentlig sted.

Må snakke høyere

– På grunn av munnbindet må vi snakke mye høyere og uttale ord mye tydeligere for å forstå. Også lærerne må bruke høy stemme for at vi skal forstå, forteller han.

Det gir en mer slitsom skolehverdag. Franske skoleelever har en pause midt på dagen, hvor mange går hjem. Etter pause og mat skiftes munnbind og det er klart for nye timer på skolen. Bak maska.

Frankrike er et av de hardest rammede landene i Europa med over 30 000 koronadødsfall. Nå er det igjen høy smitte i Frankrike. Landet er rødt. Tirsdag var det skolestart. Allerede etter fire dager er 22 skoler i landet stengt på grunn av smitte.

Frankrike er et av de hardest rammede landene av korona i Europa, med over 30 000 dødsfall. Munnbind er påbudt ute og inne på offentlig sted i Paris. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Gir skyldfølelse

Noémi Schwab er psykolog, spesialist på barn og ungdom. Hun snakker mye med barn og unge om covid-19, og forteller om mye angst.

– Det er psykologiske konsekvenser av å bruke munnbind for et barn. Det er vanskelig for et barn på 11 år å bruke maske. Selv for voksne er det en stor begrensning, sier hun.

For både lærere og elever gir det utfordringer. De minste barna slipper munnbind, men de voksne bruker det. Noémi anbefaler å vise ansiktet til barn ved for eksempel det første møtet. Det er annerledes å kommunisere med munnbind på.

– Du må overdrive mimikken i den øverste delen av ansiktet, for å virkelig vise fram at du smiler, nevner hun som et eksempel.

Psykologer er redde for at barn får skyldfølelse av smittevern-ansvaret.

– Hvis det er for mye skyldfølelse og for mye angst for sykdommen, er det viktig å forklare barna at munnbindet er for å beskytte dem og andre. Den er der som en forsikring, og ikke noe som skal gjør dem redde, anbefaler psykologen.

Redd for smitte

Ignacio innrømmer at han er redd for korona.

– Det er ikke noe du har lyst til å få. Vi har blitt testet for å se om vi har blitt smittet, men testen har vært negativ. Med munnbindet så fortsetter forhåpentligvis det, sier han.