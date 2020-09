Thaiinspirert biffsalat

Denne salaten er inspirert av Terje Ommundsens' kokebok Thaimani.

Dette trenger du:

Kjøtt:

500–600 g mørnet ytre- eller indrefilet av storfe eller kalv

Salt, pepper

Ca. 1 ts chilipulver

Olje/smør til steking i panne eller grilles med friske urter, for eksempel koriander, mynte og estragon eller thaibasilikum

Dressing:

3 ss ukokt jasminris

¼ ts salt

1-2 ts malt chilipulver

Saft fra 2 lime

2-3 ss nam-plah (fiskesaus)

1-2 ss sukker (smak deg fram)

Salat:

1 pk friske sukkererter

1 rødløk

1-2 paprika forskjellige farger

½ slangeagurk

Cherrytomater, stilkselleri og mango

Rikelig med frisk koriander og mynteblader

Slik gjør du:

Kjøtt: La kjøttet ligge i romtemperatur ca. 1 time før steking. Grill kjøttet på varm grill, til rød/rosa kjerne eller stek i varm panne med olje. Dryss med salt og pepper og legg i friske urter og hvitløk. Brun kjøttet raskt på alle sider. Legg over i ildfast fat, legg urtene over kjøttet og øs med stekesjyen. Stikk inn et steketermometer og stek til termometeret viser 55 grader. Ta ut kjøttet og la hvile minst 30 minutter før det skjæres opp. Hviletid gjelder også for kjøtt som grilles.

Dressing: Tørrstek ris i panne sammen med chilipulver til risen er lysebrun. Avkjøl. Støt risen i en morter til den er finmalt eller kjør den i en liten hurtigmikser. Bland sammen fiskesaus, saft fra lime og halvparten av den knuste risen og chiliblandingen. Smak til med sukker. Resten av den knuste risen og chiliblandingen drysses over retten ved servering.

Salat: Rens sukkererter/trekk av strengen, legg sukkererter i kokende lettsaltet vann. Kok opp og skyll straks i iskaldt vann og la renne godt av seg. Finsnitt rødløk og legg i iskaldt vann for å bli sprø. Kutt opp resten av grønnsakene i strimler. Rett før servering, bland grønnsakene lett sammen.

Servering: Anrett grønnsaker og kjøtt i tynne skiver på tallerken. Fordel over dressingen og dryss til slutt over den tørre risen og krydderblandingen.