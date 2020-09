Synnøve Skarbø om datteren: – Jeg har lyst til å være flink for henne

GOD KVELD NORGE (TV 2): Som om ikke Synnøve Skarbø (49) har nerver nok fra før, så kan hun nesten ikke tenke på at datteren skal se på.

Lørdag er det klart for premiere på årets sesong av «Skal vi Danse», og blant de tolv kjendisene som skal svinge seg på parketten finner vi programleder Synnøve Skarbø (49).

– Nå begynner jeg å glede meg, det kribler i magen. Blir et sirkus!, forteller hun til God kveld Norge.

Helt siden Katrine Moholt (46) stakk av med seieren i 2006 har hun hatt lyst til å være med i dansekonkurransen.

– Jeg har gått og ventet på å bli spurt i 16 år. Fra første sesong har jeg hatt lyst til å være med, sier Skarbø.

– Angst for å danse

Skarbø startet TV-karrieren for over 20 år siden, og har siden den gang ledet flere TV-programmer. I fjor høst var hun å se som programleder for «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Selv om hun nå ble spurt om å delta i dansekonkurransen på TV i god tid i forveien, kryper nervene likevel innpå.

– I sommer tenkte jeg "Hjelp, nå er det èn måned til fjærkre og hæler"! Det har vært en berg- og dalbane, jeg har vært så nervøs de siste ukene, forteller Skarbø.

49-åringen sier hun har hatt angst for å danse hele livet sitt, og at det har vært vanskeligere enn hun hadde trodd.

SKADET SEG: Under en av dansetreningene pådro Skarbø seg en strekk i foten. Selv om hun var redd for anklene videre, sier hun at det har gått over all forventning. Foto: Fredrik Arff

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal bevege meg. Den største utfordringen er å gi slipp og ikke bli en sånn kjerring. Å bare gi F i hvordan jeg danser, forteller hun.

I år ble det gjort endringer i staben av proffdansere, men Skarbø fikk tildelt Santino Mirenna (26) som sin partner.

– Bare å danse foran Santino var grusomt. Det aller vanskeligste er å få med fjeset. Men Santino er fantastisk, tidenes mentor, forteller Skarbø.

Danser for datteren

I 2019 gikk Skarbø gjennom en vanskelig tid da hun og partneren gjennom ti år, Per-Øyvind Skaarnes, gikk hvert til sitt.

Sammen fikk de datteren Lydia (9), som for mamma Skarbø blir den kanskje aller viktigste personen som kommer til å sitte i salen under premieren på lørdag.

– Jeg kan nesten ikke tenke på at hun sitter der. Jeg har så lyst til å være flink for henne. Hun synes det er stas at mamma er med, og jeg er veldig glad hun skal være der, forteller hun.

– Får ikke spise sammen

I serien «Dansebobla» får vi se hva som skjer på innsiden av «Skal vi danse». I fjorårets sesong fulgte vi deltagerne gjennom hverdagen, hvor de spiste sammen, lo sammen - ja, gjorde alt sammen. Derfor hadde Skarbø høye forventninger.

– Jeg har hørt det pleier å være som en folkehøyskole, og hadde gledet meg til å være sosial med de andre, sier hun.

Grunnet korona har de istedenfor måtte forholde seg til noe strengere restriksjoner enn vanlig.

– Vi kan ikke gå ut og spise sammen eller være sammen på kveldene. Men vi er i samme båt. Vi får sett hverandre på dansesendingene, forteller Skarbø.

Men med litt nerver som ligger og lurer før det hele sparkes i gang, så hadde hun en umiddelbar tanke:

– Jeg tenkte; Yes det blir ikke publikum! sier hun.