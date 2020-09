Kråkerøy-familie fikk frokostsjokk: – Helt forferdelig kvalmt

– Først trodde jeg at det var en mus, og så begynte jeg å lure på om det var en snegle. Jeg ble i hvert fall helt stiv da klumpen deiset ned i glasset mitt, sier Shekiba Samadi til TV 2.

Torsdag morgen fikk familien Samadi fra Kråkerøy en svært ubehagelig opplevelse rundt frokostbordet.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

– Jeg skjenket appelsinjuice til barna mine, og så til meg selv. Det var da en gulgrønn, seig masse kom ut av tuten og klistret seg til kartongen før den plasket ned i glasset mitt, sier hun.

ÅPNET: Shekiba Samadi klippet opp kartongen for å se hva som var oppi, og der fant hun enda flere klumper. Foto: Shekiba Samadi

Appelsinjuicen kommer fra merket Eldorado, og er produsert av Unil. Dette er leverandøren av NorgesGruppens egne merkevarer.

– Jeg ble helt utrolig kvalm, og ble redd for hva barna mine hadde fått i seg. Jeg klippet opp kartongen for å undersøke, og der var det bare enda flere slike klumper, sier hun.

Samadi sier at verken hun eller noen andre skjønner hva som lå i kartongen, og det vet ikke NorgesGruppen heller.

Har ingen anelse

Selskapets kommunikasjonssjef Kine Søyland sier til TV 2 at de gjerne vil analysere klumpene hvis Shekiba Samadi og familien tar kontakt.

– Vi tar selvsagt alle reklamasjoner på alvor, og gjør det vi kan for å finne ut av hva som eventuelt er feil. Vi oppfordrer kunden til å ta kontakt, slik at vi kan analysere juicen og håndtere dette etter de gjeldende kvalitetsrutinene vi har, sier hun.

Fjernes fra hyllene

Eldorado-juicen ble kjøpt på Kiwi Kråkerøyhallen.

Kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin, sier til Fredrikstad Blad at dersom dagligvarebutikken får klager på et produkt, er rutinen å ta det videre til leverandøren.

– Vi oppfordrer kunden til å melde fra til oss eller leverandøren. Vi må bare beklage at de har hatt en dårlig opplevelse med et produkt som er kjøpt hos Kiwi. Får vi kontakt med denne kunden, vil vi sørge for at dette blir ordnet opp og selvfølgelig gi dem en ny vare eller pengene tilbake, sier hun,

Eldorado-appelsinjuicen er nå fjernet fra hyllene hos Kiwi Kråkerøyhallen.