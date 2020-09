– Det kunne like gjerne vært meg

Det var en tilfeldighet at han dro fra grottefesten like før den ble forvandlet til en dødsfelle.

Lørdag for snart en uke siden var hulen på St. Hanshaugen i Oslo fylt med lysrør, musikkanlegg og festglade unge voksne.

I dag ligger flere personer fremdeles på sykehus etter at aggregater fylte hulen med livsfarlig eksos, slik at flere festdeltagere ble slått bevisstløse av kullosforgiftning.

Fredag treffer TV 2 en av dem som ble syke dagen etter festen i hulen. Han ønsker ikke å stå frem med sitt egentlige navn, så vi har valgt å kalle han «Fredrik».

– Det er rart å være tilbake. Det var helt annerledes her på lørdag, sier «Fredrik», som understreker at han ikke var med på å arrangere festen.

– Tidligere i uken tenkte at det var kult, og at jeg hadde vært med på noe gøy. Nå skjønner jeg at det kunne gått mye verre.

«Rave Cave»

«Fredrik» forteller at han var ute på byen den lørdagen, og at stedet han var på stengte klokken 12. Han ble fortalt av ei venninne at det var fest i bunkeren, og dro derfor dit.

RAVE CAVE: Arrangøren hadde hengt opp et skilt over døren i hulen. Arrangementet fikk navnet «Rave Cave». Foto: Mathias Ogre

Da han kom til St.Hanshaugen, var det kø utenfor grotteinngangen, og det tok omlag 20 minutter før han slapp inn.

På det meste er det anslått at det var omlag 200 personer på arrangementet, som hadde navnet «Rave Cave».

Arrangørene hadde lyssatt grotten ved å henge lysrør i taket, og i det ene hulrommet i bunkeren var det en DJ-stand.

– Det var sykt høy musikk, masse folk, og alle bare sto å danset. Det er rart å si det nå, men vi som var her hadde det utrolig gøy, sier «Fredrik».

– Ville ikke hjem

Samtidig som 200 unge voksne hadde rave i hulen, sto aggregater i et rom innerst i bunkeren og pumpet ut livsfarlig eksos.

Sakte og umerkelig ble festlokalet forvandlet til en dødsfelle.

EKSOSROMMET: I dette rommet, helt i enden av hulen, sto aggregatene som produserte karbonmonoksid. Foto: Vidar Ruud

Samtidig fortsatte festen til langt på natt. «Fredrik» forteller at han husker at han ble tung i hodet, men at han tenkte at det var fordi han hadde drukket.

Etter hvert gikk han ut for å ta seg litt luft, og ble overtalt av venner til å dra på nachspiel.

– Jeg hadde egentlig ikke lyst, for jeg hadde det så gøy, sier han.

I stedet for å gå tilbake i bunkeren, dro «Fredrik» på nachspiel med venner. Ikke lenge etter var bunkeren så full av den livsfarlige gassen karbonmonoksid at flere som var der inne mistet bevisstheten.

Da politiet ankom stedet, lå flere festdeltagere bevisstløse inne i hulen. De måtte hentes ut, og ble fraktet til sykehus.

Smakte bensin

«Fredrik» fikk ikke med seg dette, men senere den natten ble han det han selv beskriver som «jævlig dårlig».

– Jeg kastet opp hele natten, og det dunket i hodet. På morgen var det som at jeg pustet eksos, og det smakte bensin. Jeg var ekstremt slapp, så da dro jeg rett til Aker sykehus, der jeg tok masse tester, sier han.

Han forteller at han var så slapp at han slet med å holde seg ved bevissthet.

– Jeg sovnet hele tiden. Hvis legen ikke holdt meg våken, sovnet jeg, sier han.

«Fredrik» fikk reise hjem fra sykehuset etter kort tid, men 27 andre festdeltagere måtte legges inn med kullosforgiftning etter grottefesten.

DØDSFELLE: Leger ved UiO tror grottefesten kunne blitt en av de verste ulykkene noensinne i Norge. Foto: Mathias Ogre

Flere har hjerneskader

Torsdag ble det kjent at flere personer fremdeles er lagt inn på Universitetssykehuset i Oslo med alvorlige skader.

Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Akuttmedisinsk avdeling på OUS fortalte at flere pasienter fortsatt får behandling ved sykehuset etter grottefesten.

– De har tegn til hjerneskade, men vi ønsker ikke å si noe om alvorlighetsgraden. Vi håper at de vil bli bedre ved fortsatt behandling og rehabilitering etterpå. Men jeg kan ikke garantere at de blir helt friske, sa Jacobsen.

– Det kunne like gjerne vært meg

I uken som har gått har alvoret blitt stadig tydeligere for «Fredrik». Nå sier han at det er tøft å tenke på hvor ille det kunne ha gått.

– Nå har jeg det bra sånn fysisk, men jeg jobber litt med å bearbeide alle inntrykkene etter det siste som har skjedd, sier han.

«Fredrik» beskriver at han får en angstfølelse når han hører om de som er innlagt med hjerneskader.

– Det kunne like gjerne vært meg, om jeg hadde gått inn igjen da jeg ville det. Det har nok vært en vekker for alle oss som var her.