Monnica ble offer for SMS-tabbe – SAS nektet å gi refusjon

TV 2 HJELPER DEG: SAS sendte Monnica Berger beskjed om at flyet var kansellert. Det stemte ikke. Likevel nektet SAS å refundere billetten.

Da Norge stengte grensene i mars hastet det med å komme seg hjem for venneparet Monnica Berger og Øystein Evandt, som tilbringer store deler av vinteren i Spania. De kastet seg rundt og fikk bestilt billetter med SAS.

Fire timer etter at billetten var bestilt og bekreftet fikk Monnica en ny SMS, hvor det stod «CANCELATION».

CANCELATION: Denne smsen fikk Monnica fra SAS. Foto: Privat

– Jeg tenkte at flyet var blitt overbooket, for det skjer jo ofte, forteller Berger.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo

Øystein fikk ingen SMS, og det endte med at venneparet måtte reise hjem hver for seg. Monnica kjøpte ny billett med Norwegian dagen etter. Dette medførte ekstra kostnader, og ble en ekstra påkjenning for dem begge.

Flere uker etter hjemkomsten tar Berger kontakt med SAS for å etterlyse refusjon av billetten hun hadde kjøpt for 273 Euro (2876,83 NOK etter dagens kurs). Da får hun beskjed om at SMS-en var feilsendt. Hun kunne ha reist hjem som normalt. Likevel vil SAS ikke refundere billetten.

SAS: – Monnica sitt ansvar

– At SMS-en kunne være feilsendt streifet meg overhodet ikke. Og det var ekstra frustrerende å høre at jeg kunne ha tatt flyet hjem den dagen.

SAS mente på sin side at Monnica burde ha forstått at meldingen ikke var til henne, fordi flightnummeret var et annet, og destinasjonen var Stockholm-Oslo. Monnicas fly skulle gå fra Malaga, via Stockholm til Oslo.

– Man går vel ikke rundt med flightnummeret i hodet når man er på reise, spør Evandt seg.

– Det er ufattelig at SAS reagerer slik. At de mener det var jeg som skulle oppdaget at den var sendt til feil person, mener Berger.

Endrer mening når TV 2 hjelper deg tar kontakt

DIREKTØR FOR SAMFUNNSKONTAKT i SAS: Knut Morten Johansen Foto: SAS

SAS står på sitt i flere måneder, helt fram til TV 2 hjelper deg tar kontakt. Først da ønsker SAS å ta på seg ansvaret for den feilsendte meldingen.

– Vi forstår at dette skapte usikkerhet og forvirring. Det tar vi konsekvensen av i dette tilfellet, og har derfor valgt å refundere billetten.

Det sier direktør for samfunnskontakt, Knut Morten Johansen.

– Forstår dere at Monnica stolte på meldingen hun fikk av dere?

– Ja, det forstår vi. Selv om ikke meldingen var relevant for hennes flyvning, med en annen destinasjon, så forstår vi den usikkerheten som oppstod.

SAS har nå tilbakebetalt beløpet for billetten som Monnica aldri fikk benyttet seg av. Ved en normal kansellering har man rett på ekstra kompensasjon. Det ønsker SAS ikke å gjøre denne gangen, siden flyet gikk som normalt og Monnica ville fått plass ombord.