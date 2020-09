Gabriel Rasch får gjennomgå etter at Team Ineos Grenadiers ikke kjørte inn bruddet under torsdagens etappe. – Bare tull, sier TV 2s ekspert.

Team Ineos Grenadiers valgte å ikke kjøre inn åttemannsbruddet under torsdagens etappe. Istedenfor endte det med seier til Astanas Aleksej Lutsenko som kom solo over toppen på Mont Aigoual i lettkupert terreng.

Team Ineos Grenadiers satte fart i front i den siste stigningen, men forsøkte seg ikke på noen fremstøt.

Det har skapt reaksjoner.

– Det så ut som et mentalt sammenbrudd hadde skjedd i bilen til Ineos sin sportsdirektør, da britene tok kontroll og så ut som et lag med intensjoner om å kjøre utbruddet inn. Det endte med ingenting og kan trolig leses som et litt desperat tegn på krise, skriver det danske sykkelnettstedet Feltet.dk.

TV 2s sykkelekspert er fullstendig uenig og mener at Ineos sin norske sportsdirektør, Gabriel Rasch, gjorde helt riktig i sin beslutning.

– Det er bare tull. Jeg synes Rasch gjorde helt riktig. Hadde han valgt å samle feltet hadde Julian Alaphilippe eller Primoz Roglic vunnet avslutningen og fått ti bonussekunder. Her roet man det heller ned for å tenke fremover, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Rasch bekrefter selv at de ikke vurderte å kjøre inn bruddet.

– Det var kanskje et antiklimaks for dem som så på. Det var den utforkjøringen og inngangen til siste bakken vi ville unngå noen uhell i. Etterpå så fortsatte vi bare å kjøre i vårt kontrollerte tempo. Det var bra for gutta og selvfølelsen i laget. Det var en bakke som det var lettere å ligge foran enn i feltet i, sier Gabriel Rasch til TV 2.

– Gjorde det eneste rette

Polske Michal Kwiatkowski var en av dem som ledet an for Team Ineos Grenadiers. Polakken kom i mål som nummer syv og får gjennomgå etter å ikke ha prøvd på et fremstøt.

– De (Team Ineos Grenadiers) endte faktisk opp med å avsløre sin egen svakhet, ettersom de to søramerikanske kapteinene kun ble omgitt av bare Jonathan Castroviejo og Michal Kwiatkowski – som ikke akkurat er toppklatrere, skriver Feltet.

– For oss handlet det om å ha flest mulig med Egan (Bernal) så langt som mulig. Vi ville ikke bruke Kwiatowski og Castroviejo noe særlig til å gjøre noe som helst, påpeker Rasch.

Ryggproblemer for favoritten

– Jeg tenker Ineos var fornøyd med hvordan ting utviklet seg. De var nok ikke interessert i å overta den gule trøya på torsdag. I tillegg skal Egan Bernal ha ropt til Kwiatkowski at han måtte slå ned farten fordi han hadde vondt i ryggen. Så jeg tror Gabriel Rasch gjorde det eneste rette. Han hadde ikke noe å vinne på å kjøre inn det feltet, konstaterer Kaggestad.

Rasch kan fortelle at Bernal er bedre i ryggen og at han er spent før morgendagens og søndagens etappe.

– De kjører for sammenlagt og gjør sin jobb. Om ikke de hadde kjørt hadde sikkert noen andre gjort det. Det hadde uansett ikke hatt noe å si for min del, sier Edvald Boasson Hagen til TV 2.

– Det er den første touren uten ham

Tidligere Tour de France-vinner Bradley Wiggins sier at savnet av tidligere sportsdirektør, Nicolas Portal, er stort for Team Ineos Grenadiers.

– Det er den første Touren de er uten ham. Hans tilstedeværelse og ro … Det er den første Touren på lang, lang tid de ikke har hatt Portal og Geraint (Thomas) i lagoppstillingen, sa Wiggins i podcasten «The Bradley Wiggins Show» etter den tredje etappen.

Dette er norske Raschs første opptreden i Tour de France, men nordmannen klarer likevel å beholde roen.

– Jeg har god hjelp fra de andre sportsdirektørene og trenerne i laget. Jeg føler ikke så mye press. Vi må gjøre vårt beste og velge de beste løsningene. Hva er som er det smarte, sier Rasch.