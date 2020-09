Antall ulykker på norske veier har gått ned de siste årene. Mye av det forklares med bedre veistandard – og sikrere biler.

Ser vi på type kollisjoner, er det særlig én kategori som utmerker seg: Nemlig påkjørsler bakfra.

Det blir nemlig stadig færre påkjørsler bakfra i trafikken. I fjor var det 7.171 kollisjoner hvor bilen bak kjørte inn i den foran. Fem år tidligere var skadetallet 11.450. Det har vært fallende tall i hele perioden, viser tall fra Finans Norge.

– Norske sjåfører er blitt flinkere til å telle i bilen! Den gamle regelen om å finne et punkt hvor forankjørende bil passerer, og telle sakte 1001, 1002, 1003 for å holde god nok avstand, er enkelt og smart å gjøre. Telletrikset er vel omtrent noe av det første du lærer på kjøreskolen, og det er veldig positivt at stadig flere er blitt bevisste på å holde avstand, sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Føreren har ansvaret

Her spiller det nok også helt klart inn at bilene de siste årene har fått flere hjelpemidler som gjør at de holder avstand til bilen foran, dessuten advarer sjåføren og kan bremse ned hvis det er fare for et sammenstøt.

– Adaptiv cruisekontroll og bruk av sensorer på mange nye biler spiller inn på ulykkesstatistikken. Det er imidlertid viktig å huske på at det uansett er fører som har ansvar for det som skjer i bilen, og at nye hjelpemidler er nettopp dét, hjelpemidler. Sensorer kan gi oss nyttig tilleggsinformasjon og hjelpe oss å reagere, men enn så lenge er den menneskelige hjernen heldigvis aller best på å kunne vurdere det totale bildet i en trafikksituasjon, sier Clementz.

I fjor var det 7.171 kollisjoner hvor bilen bak kjørte inn i den foran. Dette ga materielle skader på over 180 millioner kroner.

Vi krasjer i kø

– Hvordan ser en typisk ulykke av denne typen ut?

– Mange av påkjørslene skjer i sakte fart og i kø, så i rushtiden inn og ut av de store byene er risikoen høyere for slike kollisjoner. Det samme gjelder ved utfartshelger og når "alle" skal reise på påskeferie, omtrent samtidig. Det er faktisk mulig å lese ut fra skadestatistikken når køen er verst forut for påskehelgen. Kjører du enten før klokken 14 eller etter klokken 18, er du nærmest i «trygg sone».

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: KILIAN MUNCH

– Rundkjøringer er også blant stedene hvor det skjer en del kollisjoner bakfra. Opp gjennom årene har jeg selv blitt påkjørt bakfra to ganger ved venting eller stopp foran rundkjøring. Det kan nok ofte være slik at bilen bak antar at det er klar bane for deg, men ikke ser hele trafikksituasjonen. Så når du må vente på det som skjer inni rundkjøringen, er sjåføren bak deg litt for rask på gasspedalen. Distraksjoner som fikling med mobiltelefon, klimaanlegg og radio, kan selvsagt også spille inn. Årvåkenhet og aktsomhet er like viktig i krabbefart, som i 110 km/t på motorveien, fastslår Clementz.

Bremset for fort...

– Og det er den som kjører på som har skylden her?

– Ja, det er bilen bak som har ansvar for å holde tilstrekkelig avstand, selv om det av og til dukker opp i skademeldinger at bilen foran kjørte for sakte, bremset for fort eller ikke holdt nok avstand til bilen bak...

I fjor resulterte kollisjoner bakfra i trafikken for materielle skader for over 181 millioner kroner, det viser statistikk fra norske forsikringsselskaper.

