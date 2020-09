Ønsket å forlate Manchester United etter første trening

Det er i en video publisert på hans egen Instagram-konto at Alexis Sanchez forteller om overgangen fra Arsenal til Manchester United i 2018. Videoen er sett av over en million på Sanchez sin profil, har skapt mye reaksjoner og er omtalt i flere medier.

– Etter min første treningsøkt spurte jeg agenten min om jeg kunne terminere kontrakten og dra tilbake til Arsenal, forteller chileneren.

I løpet av sin tid i Manchester United scoret angrepsspilleren kun fem mål på 45 kamper før han ble sendt på lån til Inter Milan i 2019/2020-sesongen.

Sanchez sier i videoen at han ønsker å fortelle følgerene sine om tiden i Manchester United. Han forteller at tilbudet fra klubben var fristende fordi han hadde hatt stor sans for klubben som liten.

– Jeg skrev kontrakten uten å vite så mye om hva som skjedde. Noen ganger er det ting du ikke forstår før du ankommer et sted, sier Sanchez.

– På den første treningsøkten innså jeg flere ting, legger han til.

Det var da han dro hjem, ringte agenten og ba om å få returnere til Arsenal.

– Jeg fortalte at det var noe som ikke føltes rett, sier Sanchez.

Men kontrakten var skrevet, og han måtte bli i Manchester. Sanchez trekker frem en hendelse fra september 2018 mot West Ham der han ble utelatt av José Mourinho.

– Jeg ble ikke tatt med. Det hadde aldri skjedd med meg som spiller før. Det plaget meg, og jeg sa det ikke kunne være mulig.

– Å gå fra å være en av de beste i Premier League, til å ikke spille på fem måneder... Jeg dro hjem til huset mitt og var veldig lei meg, forteller Sanchez åpenhjertig.

Da Ole Gunnar Solskjær kom til Manchester United tok Sanchez en prat med sin nye manager.

– Jeg sa at jeg trengte en pause, og at jeg ville dra til Inter. Han sa at det ikke var noe problem, sier Sanchez.

– Jeg takker United for å ha gitt meg muligheten. Det plager meg at ting ikke gikk slik jeg ønsket. Jeg forteller alt nå fordi jeg har lært mye som spiller og person, avslutter han.