Drapsmistenkt antifa-tilhenger drept av politiet

Reinoehl var mistenkt for å ha drept en Trump-tilhenger under opptøyer i Portland lørdag.

Politiet utstedte en arrestordre på Reinoehl torsdag, kort tid etter han i et intervju tilsto å stå bak drapet på mot-demonstranten.

– Jeg hadde ikke noe valg, sa Reinoehl til Vice News.

Politiet sier til New York Times at den mistenkte 48-åringen ble skutt og drept like sør for Seattle, da føderalt politi forsøkte å pågripe ham.

Advarte om krig

Lørdag ble Aaron J. Danielson skutt og drept under opptøyer i byen Portland. Danielson, som var medlem av den høyreekstreme gruppen Patriot Prayer, dro sammen med en rekke Trump-tilhengere inn til Portland for å kjempe mot demonstranter som protesterte mot politivold og rasisme.

Reinoehl deltok aktivt i demonstrasjonene over lengre tid, og advarte media om at opptøyene var i ferd med å utvikle seg til en krig hvor «liv vil gå tapt».

Aaron Jay Danielson ble skutt og drept under opptøyer i Portland lørdag. Foto: Privat/AP

Han var selverklært tilhenger av den uorganiserte gruppen antifa, en samling av demonstranter på ytre venstre.



Antifa kjemper mot grupper de ser på som fascister og rasister, og har blitt anklaget for å stå bak en rekke av de voldelige opptøyene som har preget USA de siste månedene.

– Jeg er villig til å sloss for mine brødre og søstre! Selv om noen av dem er for naive til å skjønne hva antifa virkelig står for. Vi ønsker ikke vold, men vil ikke løpe fra det heller! skrev Reinoehl på Instagram i juni.

I intervjuet med Vice insisterte Reinoehl at han handlet i selvforsvar, og sier at en av hans venner var i ferd med å bli knivstukket.

– Jeg kunne bare ha sittet og sett på at de drepte en svart venn av meg, men det ville jeg ikke gjøre, sa Reinoehl.