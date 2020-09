Mega-bordell gikk korona-konkurs

– Vi har kommet til veis ende, sier Pascha-bordellets leder Armin Lobscheid til lokalavisen Express.

Det ti-etasjer høye bordellet ligger i Köln i delstaten Nordrhein-Westfalen, og har lenge vært å anse som et landemerke i byen.

Som en følge av koronapandemien har prostitusjon blitt forbudt i delstaten, noe som betyr dårlige tider for Pascha.

Rundt 120 prostituerte jobber ved bordellet, som har rundt 60 ansatte, blant dem kokker og frisører, melder BBC.

Lobscheid kritiserer myndighetene for ikke å ha kunnet gi et klart svar på når bransjen kan gjenoppta aktiviteten. Så langt har myndighetene tatt kontakt hver 14. dag. Hver gang er beskjeden den samme: de får ikke lov til å gjenåpne.

– Vi kan ikke planlegge når det er slik. Vi hadde kanskje klart å unngå konkurs med hjelp fra bankene, dersom vi hadde blitt lovet at ting kunne gjenåpne neste år, sier den oppgitte lederen.

Folk har fortsatt å selge sex under pandemien, men uten at det skattes av det, legger han til.

Enkelte uttrykker bekymring for at nedstengningen av lovlige bordeller vil gjøre hverdagen utrygg for prostituerte, ettersom de blir tvunget til å operere i et ulovlig marked.