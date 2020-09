To pågrepet etter væpnet aksjon i Lofoten

Pågripelsen skjedde klokken 23.15, etter en vold- og trusselsak i området tidligere på kvelden.

– Ut fra denne vold- og trusselsaken ble det besluttet at to menn skulle pågripes. Vi planla det nøye og derfor tok det litt tid, men de ble pågrepet i et hus der vi hadde oplysninger om at de oppholdt seg, sier operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt til TV 2.

Operasjonslederen kjenner ikke deltajene i vold- og trusselsaken, men opplyser at det er minst en fornærmet. Slettan bekrefter at politiet bevæpnet seg før pågripelsen.

– Det var fordi vi hadde opplysninger om at det kunne være våpen der de oppholdt seg, sier Slettan.

Selve pågripelsen gikk udramatisk for seg. De to pågrepne mennene er begge i 20-årene og kjent for politiet fra før.