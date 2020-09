Suspenderer politibetjenter som var involvert i pågripelsen

Borgermesteren i Rochester informerer torsdag at politibetjentene som var involvert i pågripelsen av Daniel Prude skal suspenderes.

Syv dager etter at han ble pågrepet av politiet i Rochester i USA, døde afroamerikanske Daniel Prude på sykehus.

Først fem måneder senere vekker dødsfallet oppmerksomhet i USA, etter at Prudes familie offentliggjorde en video fra pågripelsen.

Videoen viser at politibetjentene tar på Prude en såkalt spyttehette, før de presser ansiktet hans mot bakken i to minutter.

En rettsmedisiner sier Prudes død var et drap, forårsaket av kvelning. Akutt sinnsforvirring og inntak av narkotika nevnes også som medvirkende faktorer.

Rochester-borgermester Lovely Warren Foto: Reuters

Suspenderes

Torsdag kveld holder byens borgermester Lovely Warren en pressekonferanse der hun er tydelig på at hun ikke er redd for å ta grep etter hendelsen.

Hun sier at politibetjentene som var involvert i hendelsen skal suspenderes.

– Jeg skjønner at fagforeningen kanskje går til søksmål mot byen over dette. Det må de bare gjøre. Faktisk har jeg blitt saksøkt fire ganger for grep jeg har tatt mot rasistiske handlinger, sier hun.

Ifølge New York Times er det syv politibetjenter som suspenderes.

– Må gjøre det bedre

Borgermesteren sier videre at hun har snakket med byens politisjef om hendelsen.

– Jeg har fortalt politisjefen hvor dypt skuffet jeg er – personlig og profesjonelt – over at han feilet i å fullstendig og presist informere meg om hva som skjedde med Mr. Prude, sier hun.

– Han må gjøre det bedre for å beskytte og jobbe for samfunnet vårt, legger hun til.

Borgermesteren forteller at hun først ble gjort oppmerksom på hva som faktisk hadde skjedd under pågripelsen, 4. august.

– Etter at politiet rykket ut til den meldingen, ble jeg senere den dagen informert om at Mr. Prude skulle ha tatt en overdose i varetekt, sier hun.

– Personlig

På pressekonferansen hadde borgermesteren også med sin kusine.

– Vi er født elleve dager fra hverandre, gikk på de samme skolene, tok utdannelse sammen, vokste opp sammen – som søstre. Jeg startet denne pressekonferansen med å snakke om bestefaren hennes, sier Warren, og fortsetter:

– I 1962 var han den første svarte mannen til å vinne et søksmål mot denne byen for politibrutalitet. Dette er den jeg er. Dette er hvor jeg kommer fra, og dette er veldig personlig for meg. Ikke bare i dag, men hver dag har det vært personlig.