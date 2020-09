Haaland imponerer østerrikerne: – Det er ikke normalt

Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Landslagssesongen er i gang igjen fredag, med Østerrike på motsatt banehalvdel på et Ullevaal stadion med tomme tribuner.

Tomt er det foreløpig også i scoringsprotokollen til Erling Braut Haaland på A-landslaget, men det tar langt ifra vekk noen av de bragdene han har levert på klubbnivå det siste drøye året.

Reisen fra en relativt anonym tilværelse og uten et virkelig gjennombrudd i nettopp østerriksk fotball til en av de heteste spissene i tysk Bundesliga og verdensfotballen generelt, imponerer også flere i leiren til fredagens motstander.

– Det er utrolig. Det han har oppnådd det siste året er enestående. Det er ikke normalt at noen spiller, uansett alder eller kvalitet, umiddelbart kan gå rett inn og score som han gjør. Det er imponerende, og jeg tror han har en lys fremtid foran seg, sier Julian Baumgartlinger.

TV 2 treffer Østerrikes kaptein dagen før dagen, og 32-åringen er en av dem som har aller best forutsetninger for å vurdere den norske ungguttens utvikling. Han er selv fra Salzburg, og følger laget fra hjembyen tett, men har spilt Bundesliga-fotball i Tyskland siden 2011.

– På grunn av mitt østerrikske opphav så jeg ham også da han spilte i Salzburg, og han imponerte også der. Det gikk raskt oppover. Så dro han til Dortmund, og der gikk det enda raskere.

– Du har selv tatt det steget fra østerriksk til tysk Bundesliga. Hvor imponerende er det å hevde seg så raskt på det høyere nivået?

– Jeg vil ikke nødvendigvis si at det der er et steg fra østerriksk til tysk Bundesliga, fordi han spilte for Red Bull Salzburg. De er et godt internasjonalt lag, de har spilt i Champions League og gjort det godt i Europaligaen. Så på den måten var det nok enklere for ham i et utviklingsperspektiv, men det er uansett imponerende å levere så raskt som han har gjort, sier Bayer Leverkusen-profilen.

Østerrike-sjefen: – En mentalitetsspiller

Østerrikernes landslagssjef Franco Foda er selv tysker, og følger naturlig nok begge de to Bundesligaene tett. Også den gamle forsvarskjempen har latt seg imponere over hvor raskt Haaland er blitt Norges ferskeste fotballverdensstjerne.

– Han har utviklet seg enormt. Han var god allerede i Salzburg, men etter overgangen til Dortmund vendte han seg relativt fort til Bundesliga og scoret masse mål. Hvis man tenker på hvor ung han egentlig er, er det imponerende at han fremstår så rutinert som han gjør. Han er en absolutt mentalitetsspiller, sier Østerrike-sjefen.

STJERNETRENER: Franco Foda ledet Østerrike til mesterskap på første forsøk. Her poserer han sammen med det som da var landslagssjefene til Nederland og Ukraia, under trekningen av EM-gruppene i november i fjor. Ronald Koeman er i ettertid blitt Barcelona-sjef, men Andrej Sjevtsjenko skal fremdeles lede sitt Ukraina mot Fodas Østerrike i EM-gruppe C neste sommer. Foto: Andrei Pungovschi/AFP

Selv var Foda i sin spillerkarriere del av suksessfulle lag i både Kaiserslautern, Leverkusen og Stuttgart i løpet av egen spillerkarriere, og må dra på smilebåndet når TV 2 lurer på om han kan sammenligne Braut Haaland med enkelte av angriperne han selv delte karriere med i sin tid som toppspiller.

– Åh.. Det er vanskelig. Jeg har spilt med veldig gode spisser, som Giovane Elber, Ulf Kirsten og Andreas Thom. Men dette var andre spillertyper. De var mindre og tekniske. Haaland er et «spissunntak», fordi han er stor - men fortsatt bevegelig og teknisk, skryter Foda.

Stanset Lewandowski i EM-kvaliken

Nå håper han at den østerrikske troppen, der 15 kommer fra tysk Bundesliga og seks fra den hjemlige toppdivisjonen, kan benytte sin kjennskap til nettopp Haaland - samt gode erfaringer fra møter med andre spisser i verdenseliten - til å vippe fredagens oppgjør i sin favør.

TEMMET STJERNESPISSEN: Robert Lewandowski scoret seks mål på Polens ti EM-kvalikkamper i fjor, men ingen i de to kampene mot Østerrike. Foto: Janek Skarzynski/AFP

– Spillerne mine kjenner han fra den tyske Bundesligaen. Men det er klart at han har individuell klasse. Han er farlig i straffeområdet, han er god på hodet, flink til å gå på løp og har bra tempo. Men vi har tross alt spilt mot Polen, og Lewandowski scoret ikke mot oss. Vi forsvarte oss også godt mot Bosnia og Edin Dzeko. Så forsvaret må være konsentrert, men det handler ikke bare om Haaland. Det er også andre spillere i det norske laget med kvaliteter. Elabdellaoui er offensiv på kanten, og du har Henriksen og Berge på midten, sier Østerrike-sjefen.

Torsdag tok TV 2s ekspert Jesper Mathisen til orde for at Norge er favoritter i oppgjøret, til tross for at østerrikerne befinner seg 18 plasser over oss på FIFA-rankingen. Gjestenes kaptein mener det er opp til dem å bevise hvorfor de i øyeblikket er rangert over oss.

– Vi håper vi er favoritter, men vi må bevise det. Det er poenget. Jeg tror gruppen er veldig jevn. Ingen av de fire lagene utpeker seg, men vi er opperksomme på Norge. De hadde en god EM-kvalifisering, de var veldig vanskelig å slå. Spesielt hjemme. Vi vet hva vi må gjøre for å forsvare oss, men også hva vi må få til offensivt for kanskje å stjele med oss en seier herfra, sier Baumgartlinger.

– Østerrike er en tøff motstander, samtidig har de tunge fravær i Alaba og Arnautovic. Jeg tenker at Norge er små favoritter med den statistikken de har på hjemmebane. Selv om de ikke får hjelp av publikum på tribunen så er de kjent med Ullevaal, og derfor tror jeg Norge tar seieren, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Hvem er mest svekket?

I et oppgjør som spilles uten profiler som Martin Ødegaard (skade), Ole Selnæs (spiller i Kina), Marko Arnautovic (spiller også i Kina) og David Alaba (får hvile ettersom han spilte Champions League-finale med Bayern) spurte TV 2 også de to gjestenes aktører hvilket lag som er mest svekket til fredagens oppgjør.

– Norge har noen frafall, som Selnæs som normalt spiller og Ødegaard som er en teknisk god spiller. Men vi har også en og annen borte. David Alaba (Bayern München), Marko Arnautovic (Shanghai SIPG), Konrad Laimer (RB Leipzig), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach) og Alessandro Schöpf (Schalke 04). Men dette åpner opp for andre til å bevise noe. Jeg tror det laget som gjør færrest feil, som vil det mest og som viser den beste mentaliteten, vinner kampen i morgen, sier landslagssjefen.

Baumgartlinger deler sin sjefs synspunkt på saken.

– Det er vanskelig å svare på. Alle lag trenger offensive spiller. Ødegaard, Arnautovic og Alaba er spillere som alltid vil bli savnet, fordi de er folk som avgjør kamper. Så vi får se. Jeg håper det ikke er oss som er mest svekket, sier Østerrike-kapteinen.

Fredag kveld har vi trolig svaret. Se Norge-Østerrike fredag fra 20.00 på TV 2 og Sumo!

Norges kalender i høst, (alle kamper direkte på TV 2):