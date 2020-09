De aller fleste av oss får vel et bilde i hodet når vi hører ordet bilverksted. Ikke så rent få forbinder det med ubarberte menn i møkkete kjeldresser, i slitte tresko med vernetupp, møkkete maskiner og utstyr, glatte oljeflekker på gulvet, sterk lukt av eksos, bensin og ulike kjemikalier og ødelagte biler. Kanskje også med bilder av lettkledde damer på veggene.

Definitivt ikke et sted man beveger seg inn i den pene lyse sommerdressen, eller med sommerkjolen på.

At mange får dette bildet opp på netthinnen er slett ikke så rart. For slik har det vært. Tidligere.

Tesla åpner i disse dager et helt nytt anlegg i Sarpsborg. Det vil gi bedre servicekapasitet på Østlandet.

Det hører fortiden til

Men også her er bransjen i ferd med å endres ganske drastisk. Ikke minst med inntog av elbilene og spesielt for de verkstedene som driver bare med elbiler.

– Ja, jeg har selv mange år bak meg i bilbransjen og på ulike verksteder, så jeg kan bekrefte bildet du tegner. Men for oss i Tesla hører dette fortiden til.

Det sier Dag Johannesen, som er regionssjef for Norge sør og øst i Tesla Norge, når vi er på besøk ved deres splitter nye servicesenter i Sarpsborg.

– Dette med fokus på et totalt miljøavtrykk og ikke bare hva en bil forbrenner av energi, er nok noe som vil få enda mer fokus framover. Det snakkes allerede om og settes søkelys på miljøvennlig bilproduksjon. Miljøet i et moderne elbilverksted er nokså annerledes enn det vi gjerne fant i litt eldre verksteder.

– Her er det lite, eller ingen olje og frostvæske, ei heller noe eksos. Vi legger opp til en servicelinje der våre serviceteknikere også får jobbe i et så godt og lite forurenset miljø som overhodet mulig, forklarer han ivrig videre, mens han viser oss rundt i de helt nybygde verkstedlokalene som åpner om bare noen dager.

Regionssjef Dag Johannesen, direktør for Norden Axel Tangen og Servicesjef Sindre Seim gleder seg over nok et nytt Tesla-anlegg.

Stillere

– Jeg tror kanskje dette blir det reneste bilverkstedet i Norge, sier han og ser seg fornøyd omkring.

– Som en liten kuriositet, kan jeg jo nevne at vi på et av våre andre servicesentre forleden hadde kontroll av den lovpålagte oljeutskilleren, den må alle bilverksteder ha. Kontrolløren var mildt sagt forundret over hvor lite forurensning det var å finne her, i forhold til på et alminnelig bilverksted. Så dette har absolutt noe for seg og vi synes det er gledelig.

– Dessuten er det mye stillere på et elbilverksted. Her er det ingen motorer som ruses eller som står og går. Disse tingene vet vi at våre serviceteknikere også setter stor pris på. Mange av dem har jo erfaringer fra andre bilmerker, forklarer Johannesen videre.

Det har tidligere hopet seg opp med Teslaer som ventet på service og reparasjon. Slik er det ikke lengre.

Enveiskjøring

Ved ankomst kjører bilene først inn i en for-hall hvor bileier og en ansatt går gjennom feilene sammen. Eventuelt med en servicetekniker når det er behov for det. Etter det kan bilen vaskes, om det trengs, før den kjøres inn i selve verkstedet.

Verkstedhallen har ikke veldig mange løftebukker. Det er ikke behov for det. Mange av jobbene går på elektronikk og software. Da er det ikke samme behov for slikt utstyr.

Ferdig reparert kjøres bilen ut i motsatt ende av verkstedet. På den måten får man en fin flyt og en enveiskjøring. Ingen står i veien for hverandre. Før bilen kjøres ut, er det en sluttkontroll hvor utført arbeid sjekkes mot arbeidsordren.

Det er bare noen småtterier som gjenstår før det nye verkstedet i Sarpsborg er helt klart. Hittil i år har Tesla åpnet kombinerte butikker og servicesentre i Åsane, Molde, Haugesund og Bodø i år i tillegg.

Elbilverksteder byr på både mindre støy og forurensing en tradisjonelle bilverksteder.

Glem de lange ventetidene

Dette gjør at de eviglange ventetidene på Tesla-service som var i en periode, nå er en saga blott.

– Ja, det er den definitivt. Vi har nå 19 servicesentre rundt om i Norge. Ventetiden på verkstedtime er i gjennomsnitt på ni dager. Noen har kortere – andre litt lengre ventetid. Her har det virkelig skjedd noe det siste året. Heldigvis, sier Dag Johannesen.

– Det har tatt noe tid å bygge denne infrastrukturen. Blant annet er vi nå 800 medarbeidere som jobber med servicemarkedet. I tillegg har vi 200 på salg. Vi skal ytterligere ned på ventetiden. Målet er å komme ned på et snitt på rundt én uke. Nær 70 prosent av alle kundene har fått bilen sin tilbake ferdig fikset innen 24 timer, mens gjennomsnittlig ventetid på telefonen nå er to minutter. Så også har har det skjedd store forbedringer.

– Vi begynte i de største byene der trykket var aller størst. Nå ekspanderer vi utover i landet og vi har bygget kapasitet til å ta imot både nye kunder og nye bilmodeller. Det gleder vi oss til, avslutter en tydelig stolt og fornøyd Johannesen.

