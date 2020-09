Robert Pattinson er koronasmittet

Skuespiller Robert Pattinson har testet positivt for koronavirus, melder Vanity Fair.

Robert Pattinson har fått påvist koronavirus, ifølge Vanity Fair. Det innebærer at innspillingen av filmen «The Batman», der Pattinson spiller tittelrollen, må settes på pause.

Koronasmittet

I en pressemelding opplyser Warner Bros. at en person i produksjonen av filmen har testet positivt for koronavirus, og at vedkommende nå er isolert.

Vanity Fair skriver at flere kilder bekrefter til dem at det er Pattinson som er smittet.

Filminnspilling i Oslo

Robert Pattinson er for tiden aktuell i storfilmen «Tenet», der deler av handlingen foregår i Oslo. I september i fjor ble scener spilt inn både på operataket og på Tjuvholmen.



Også hovedrolleinnehaver John David Washington og filmens regissør Christopher Nolan var i Oslo i forbindelse med innspillingen.

John David Washington og Robert Pattinson er aktuelle i Christopher Nolans «Tenet» Foto: Melinda Sue Gordon/Warner Bros. Entertainment via AP

I et intervju med God Kveld Norge kunne Pattinson senere fortelle at han husket svært lite fra Norgesbesøket.

– Var det kanskje to dager? Jeg var så utrolig jetlagged, så jeg visste ikke en gang hvor jeg var, for å være ærlig, sa han den gang.